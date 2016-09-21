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〈南部〉台鐵大改點 屏東假日北上、南下各增一班普悠瑪

2016-09-21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台鐵檢視旅運需求，針對尖、離峰時段進行班次調整，訂於十月二十日進行年度大改點，原本屏東潮州直達台北的普悠瑪列車每天僅有北上、南下各一班次，改點完成後，週五至週日上下行將再各增開一班次，讓旅客規劃行程更方便。

下月20日起 週五至週日增班

台鐵高雄運務段段長陳文川說，台鐵改點後，將增開南港至潮州間直達普悠瑪兩班次，台北、屏東間及台北、高雄間行車時間分別為約四小時及三小時四十分。

今年四月開始，從松山至潮州一一一次與潮州至松山一三六次普悠瑪列車，每日從松山站上午七點四十八分發車南下，潮州站下午兩點五十八分發車北上，讓許多南部旅客反應，「下午從屏東出發到台北都天黑了！」行程安排限制多，相當不方便，改點後增開班次，可望解決南部旅客北上的窘境。

陳文川說，改點後從週五至週日增開的普悠瑪列車一三三次，將於下午兩點二十八分從南港站發車南下，一一○次則於上午七點三十分於潮州站出發北上，中午之前就可抵達台北，讓乘客安排行程上更加便利，由於西部幹線普悠瑪列車很熱門，台鐵也將視假日運行狀況，評估日後是否在平日加開班次。

台鐵局表示，為紓緩乘務人力，並配合台中高架化第一階段工程完工，將於十月二十日進行年度時刻調整，除增開南港至潮州間直達列車，同時利用客座利用率偏低的時段截短或停駛共八十六班次，相關列車車次、時刻，即日起將於台鐵網站及各車站公告，希望能發揮整體列車最大運輸效能，提供更優質的運輸服務。

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  • 西部幹線普悠瑪增加133、110班次時刻表

    西部幹線普悠瑪增加133、110班次時刻表

  • 10月20日起，台鐵改點後，普悠瑪列車乤各增開一班次潮州站至南港站，讓南部旅客安排行程更加便利。 （記者邱芷柔攝）

    10月20日起，台鐵改點後，普悠瑪列車乤各增開一班次潮州站至南港站，讓南部旅客安排行程更加便利。 （記者邱芷柔攝）

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