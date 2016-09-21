〈南部〉迷途山羊變路霸 警找主人解危

2016-09-21

〔記者陳賢義／台東報導〕迷途大山羊霸道阻路，關山警分局鹿野分駐所警巡邏發現，明查暗訪通知飼主前來，及起身驅趕避免造成交通意外，領頭山羊不領情，左顧右盼動也不動，所幸飼主及時趕來，吆喝一聲結束這場人羊大戰。

昨日中午十二時許，鹿野分駐所警巡邏途經一九七縣道，赫然發現前路有一群山羊霸佔阻道，往返車輛嗄然停止，唯恐殃及無辜、愛車受損。因遲不見飼主出現，巡邏警只好當起牧羊人驅趕，但不論如何推拉、叫喊，羊群仍是無動於衷，就連貨車機鳴按喇叭也無用。

經告知飼主就在不遠處，警方趕緊聯繫，羊群見到飼主到來，紛紛跟著返家，結束這場人羊大戰。

關山警分局表示， 依據道路交通管理處罰條例第八十四條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人三百元以上六百元以下罰鍰，籲飼主一定要管好自己飼養的禽、畜、寵物，千萬不要放任在道路上奔走，以免發生交通意外造成他人的傷害。