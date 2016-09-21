| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉火燒船漂至大武 環局啟動防油污

2016-09-21

〔記者陳賢義／台東報導〕屏東縣東港籍嘉財發六號漁船十八日疑因電線短路起火，導致失去動力漂流到台東外海，環保局昨天接獲通報，嘉財發六號油艙載有柴油和重油，攔淺在大武大竹溪口，立即啟動油污緊急應變措施，嚴密監控，再適時拉帶岸防油污。

環保局是在昨天上午十時許接獲通報，嘉財發六號油艙載有柴油四公噸、重油○．○一公噸，火燒船後由屏東漂往太麻里外海，朝大武岸際移動，下午四時被發現擱淺在大竹溪口，立即責成秘書郭建成緊急成立應變小組，依「重大海洋油污染緊急應變計畫」啟動海洋油污染緊急應變機制，海巡單位及中油公司台東運輸中心、花蓮港務局等單位也動員卅名人力加入。

環保局表示，除協請第十五海巡隊從海上密切監控財發六號漁船動態，聯繫船東出面處理後續，避免發生油污染事件，並帶港灣型攔油索、片狀吸油棉、條狀吸油索、吸油索前往現場戒護及佈放；另現場由海巡署八一岸巡大隊負責監控，協助該局人員適時佈放攔油索，待漲潮再設法拖帶嘉財發六號漁船上岸，商請中油抽取船艙油料，避免污染擴散。

廣告
  • 屏東縣東港籍嘉財發六號漁船擱淺大竹溪口，環保局動員佈放攔油索防油污。 （記者陳賢義翻攝）

    屏東縣東港籍嘉財發六號漁船擱淺大竹溪口，環保局動員佈放攔油索防油污。 （記者陳賢義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》宿命的浮雕

以商逼政是台灣躲不開的大刀嗎？緊隨而來步步進逼的是以民逼官。 中國統戰二部曲運用得十分靈活，對蔡政府堅壁清野，卻大展雙臂擁抱藍營縣市長。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：〈南部〉火燒船漂至大武 環局啟動防油污


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.