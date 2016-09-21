〈南部〉火燒船漂至大武 環局啟動防油污

2016-09-21

〔記者陳賢義／台東報導〕屏東縣東港籍嘉財發六號漁船十八日疑因電線短路起火，導致失去動力漂流到台東外海，環保局昨天接獲通報，嘉財發六號油艙載有柴油和重油，攔淺在大武大竹溪口，立即啟動油污緊急應變措施，嚴密監控，再適時拉帶岸防油污。

環保局是在昨天上午十時許接獲通報，嘉財發六號油艙載有柴油四公噸、重油○．○一公噸，火燒船後由屏東漂往太麻里外海，朝大武岸際移動，下午四時被發現擱淺在大竹溪口，立即責成秘書郭建成緊急成立應變小組，依「重大海洋油污染緊急應變計畫」啟動海洋油污染緊急應變機制，海巡單位及中油公司台東運輸中心、花蓮港務局等單位也動員卅名人力加入。

環保局表示，除協請第十五海巡隊從海上密切監控財發六號漁船動態，聯繫船東出面處理後續，避免發生油污染事件，並帶港灣型攔油索、片狀吸油棉、條狀吸油索、吸油索前往現場戒護及佈放；另現場由海巡署八一岸巡大隊負責監控，協助該局人員適時佈放攔油索，待漲潮再設法拖帶嘉財發六號漁船上岸，商請中油抽取船艙油料，避免污染擴散。