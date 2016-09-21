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〈南部〉《富岡交通船停擺》農業處長提構想 新港設固定航班

2016-09-21

〔記者張存薇／台東報導〕台東市富岡港交通船停擺，縣府協調暫由成功鎮新港漁港接手，農業處長許瑞貴昨天提新構想，希望促成成功鎮往返綠島、蘭嶼固定航班，帶動成功鎮觀光商機，成功鎮在地表樂觀其成，交通船業者田貴寶則認為水深、基礎設施不足，應該改善，再爭取新闢航線。

交通船業者：應先改善設施再闢航線

許瑞貴說，新港是台東最大漁港，富岡一年七、八十萬人次進出到綠島、蘭嶼，如果可以分流部分到成功鎮，開發不一樣的旅遊模式，一定可以為在地帶來更多觀光商機。

成功鎮長黃博昌說，樂觀其成，如果遊客能改由成功進出，可以促進在地消費，遊客也能飽覽東海岸從成功到東河隆昌間的海岸之美，說不定航程中還可以欣賞到鯨豚，不過漁民擔心影響出海作業，希望農業處能到地方溝通、取得共識。

交通船業者田貴寶則持保留態度。他說，這次配合縣府從新港開船到綠島、蘭嶼，發現航行成本較高，且黑潮強勁、成功到綠島就要九十分鐘航程，比從富岡出發增加卅到四十五分鐘，且新港港區水深、基本設施都不足，建議先改善後再談固定航班。

新港區漁會總幹事蔡富榮指出，地方歡迎新闢離島航線，且漁民作業以舊港為主，新港區遊艇碼頭如果增加一、兩艘客輪，應不致影響漁民作業，不過遊客搭船要多花時間、票價也會比較高，再加上坐船又不若坐車舒服，還是會比較願意在富岡搭船。

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  • 從新港漁港出發，可以飽覽東海岸之美。（記者張存薇攝）

    從新港漁港出發，可以飽覽東海岸之美。（記者張存薇攝）

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