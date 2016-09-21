〈南部〉貨輪斷航 蘭嶼唯一加油站快沒油
2016-09-21
〔記者張存薇／台東報導〕縣府緊急調度離島船班改由成功鎮新港漁港進出，一連兩天分別前進綠島、蘭嶼，暫解民生物資缺乏的危機，不過，因貨輪仍無法航行，目前蘭嶼加油站只剩「戰備油料」、民眾無法加油，而綠島鄉原本週六要舉辦的鐵人三項賽事也取消。
補給船前進離島 民生物資解危
因雙颱造成富岡港港嘴大量淤砂，交通船無法進出，也影響離島交通，客輪昨天由新港順利前進蘭嶼，載來民生物資，補充不少新鮮蔬果、雞蛋，民眾開心搶購，不過，卻因油料仍無法補充，島上唯一一間加油站已貼出「油料不足」公告，昨天下午起暫停車輛加油。
中油公司東區營業處台東直銷服務中心經理張健鑫說，綠島油槽較大，汽、柴油及漁業用油均充足，不過，蘭嶼目前只剩三千五百公升汽油，颱風期間民眾一天約加六百到九百公升汽油，只能管制，正協調交通船業者、花蓮航港局改由新港或金樽港出海運補油料。
農業處長許瑞貴表示，因外海風浪仍大，清疏砂石的平台船昨天仍無法從大武運往富岡，最快今天可以由漁船拖往富岡，力拚週日前完成清淤。至於新港漁港進出船班，因易受海象影響或因業務而調整，旅客搭乘前洽詢船運公司確認。龍鴻航業股份有限公司：280226。
富岡不通 綠島週六三鐵取消
綠島目前物資、油料均不缺，卻大缺遊客，綠島鄉長鄭文仁說，富岡不通，預訂遊客幾乎全取消，廿四、五日原本要舉辦「綠島亞洲鐵人三項聯盟一一三K挑戰賽暨全國錦標賽」，選手加眷屬上千人，因為無法提供船班，只能取消。
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