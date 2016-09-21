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〈台北都會〉暖心牛肉麵 捐血、捐款免費吃

2016-09-21

〔記者黃建豪／台北報導〕台北牛肉麵節於去年宣布停辦後，台北牛肉麵交流發展協會注重產業深化與提升餐飲業經營水準，今年推動「暖心牛肉麵公益嘉年華」，廿五日於捷運新北投站南側道路登場。當天只要捐血或捐款達一百元，即可獲得兌換券一張，換取八家獲獎名店提供的暖心牛肉麵，所得將全數捐給聖道兒童之家。

「暖心牛肉麵公益嘉年華」昨在北市府舉行啟動儀式，活動將於廿五日上午十時至晚間八時展開，有身障團體才藝表演、口腔義診、廚藝教室等，同時邀集皇家傳承、洪師父、新九九、半畝田、栗家、面鮮到、寶師傅、螺情等八家獲獎牛肉麵名店，提供兩千份暖心牛肉麵，民眾可以一百元優惠價格品嘗，也能在現場捐血或捐款換取兌換券。

另外，民眾在活動當天下午二時卅分至二時四十分或四時四十分至四時五十分捐贈七至十月發票，也能抽取美食兌換券。

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  • 台北牛肉麵交流協會週日將舉辦暖心牛肉麵公益嘉年華。（記者黃建豪攝）

    台北牛肉麵交流協會週日將舉辦暖心牛肉麵公益嘉年華。（記者黃建豪攝）

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