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〈台北都會〉歷時4年修復 新芳春茶行開館

2016-09-21

原屋主捐建物權狀給北市府

〔記者沈佩瑤／台北報導〕見證大稻埕風華、歷時四年修復完成再活化的市定古蹟茶工廠「新芳春行」，昨盛大舉辦開館記者會，相關特展與活動即起登場，展期至明年二月廿八日，詳情可查詢活動官網：www.新芳春行特展.tw。配合展覽同步舉辦「遛‧文化—大稻埕人文再現」系列體驗營，活動免費，開放網路報名，各場次卅個名額。

北市副市長陳景峻出席表示，「新芳春行」是昔日大稻埕最具規模的茶行之一，保留完整的茶文化建築空間，透過市府與民間合作，古蹟獲得完善保存並成功活化，讓老建築呈現潮思維、新形態。

協助修復的興富發建設股份有限公司董事長鄭志隆笑稱，隔壁新房子兩年就蓋好，「新芳春行」修整四年才完成。

北市文資審議委員米復國推薦民眾參觀「新芳春行」中完整保留的「焙籠間」。「新芳春行」興建於一九三四年，曾為台北最大的茶工廠，二○○九年獲公告指定為古蹟，建物結合「茶行」、「烘焙茶工廠」、「倉庫」、「主人住宅」；「焙籠間」為烘焙茶工廠的一部分，用炭火慢焙的方式烘製茶葉。此外，一樓設置了科技互動大稻埕老商行輿圖，讓民眾能透過互動科技欣賞大稻埕風情。

開館記者會上，新芳春行原屋主王國忠把建物權狀捐贈給北市府，並接受市府頒贈感謝狀，象徵在市府、原屋主與修復單位三方協力下，新芳春行正式重現市民面前；現場也安排被登錄為人類非物質文化遺產的南管，與具有百年歷史的大龍峒金獅團演出，氣氛熱烈。

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  • 炭火慢焙茶葉的「焙籠間」完整保留。（記者沈佩瑤攝）

    炭火慢焙茶葉的「焙籠間」完整保留。（記者沈佩瑤攝）

  • 透過科技互動大稻埕老商行輿圖，民眾可欣賞在地風情。（記者沈佩瑤攝）

    透過科技互動大稻埕老商行輿圖，民眾可欣賞在地風情。（記者沈佩瑤攝）

  • 見證大稻埕風華，市定古蹟茶工廠「新芳春行」盛大開館。（記者沈佩瑤攝）

    見證大稻埕風華，市定古蹟茶工廠「新芳春行」盛大開館。（記者沈佩瑤攝）

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