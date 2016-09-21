〈台北都會〉颱風後水致癌物增？ 北水處：多煮5分鐘
2016-09-21
總三鹵甲烷易揮發 水質沒問題
〔記者黃建豪／台北報導〕針對台大與成大團隊研究指颱風暴雨過後，會使水中致癌物總三鹵甲烷增加一說，台北自來水事業處昨召開記者會澄清，表示淨水場清水的總三鹵甲烷遠低於飲用水水質標準，且台灣水質標準已是世界最嚴格，若民眾仍有疑慮，透過將水煮沸，可有效讓總三鹵甲烷揮發。
北水處水質科科長薛志宏說，暴雨將有機化合物沖入河水，自來水加氯消毒，就會產生總三鹵甲烷，但民眾無須過度擔心，因其為易揮發物質，水煮開後將壺蓋掀開、多煮沸五分鐘就可完全揮發，但開蓋恐使空氣中微生物落入壺內。
北水處表示，自來水消毒副產物的產生，本來就是例行監測項目，颱風期間會更加強監測其前驅物質項目及總三鹵甲烷含量。以去年蘇迪勒颱風為例，當時颱風期間水處淨水場清水總三鹵甲烷監測結果，平均為九．五九微克／每公升，最高值為十九．二微克／每公升，雖較平日均值略高，但檢驗結果仍遠低於飲用水水質標準限值的八十微克／每公升。
至於北水處數據與學界研究數據有出入部分，薛志宏說，可能是檢測方法不同所導致；北水處採用的檢驗方法是根據環保署規定的國家標準檢測法，且台灣飲用水水質標準限值比照美國，已是世界最嚴格。
薛志宏強調，台北的自來水水質一直都很好，民眾真的不必過度擔心。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
遠雄若以拖待變 北市府就拆大巨蛋
昨是市議會開議次日，安排台北市長柯文哲赴市議會施政報告，答詢時，多位議員關心大巨蛋問題，認為遠雄是以拖待變、虛晃一招。民進黨議員王閔生問柯，若遠雄持續拖延，一直未完成大巨蛋，市府該怎麼辦？對此柯竟自爆…
網友回應
熱門新聞
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/20賽果）
- 穿得太火辣 女主播節目直接走光露點...
- 聯準會明決策會議 市場憂心突襲升息
- 吳德榮：颱風恐在關島形成 可能朝台灣來
- 凌性傑／記憶的暗室
- 強颱馬勒卡撲日 2人失蹤、1死逾30傷
- 政院經貿談判辦公室掛牌 鄧振中任總代表 侯清山 王美花副總代表
- 小六戀愛、17歲娶某...「少年阿公」顏寬恒看未成年結婚
- 週刊爆海邊與女親熱 已婚議員撇「怎麼可能」喊告
- 和富商熱戀ing 楊謹華曾為舊愛險跳樓
- 社論》政治統派式微 經濟統派上場
- 郵寄背包夾40公斤毒品 2台灣人在日被捕
- 徐若瑄夫曾入選傑出商業領袖 和前妻育有2女
- MLB》國聯賽揚競爭激烈 小熊韓德瑞克斯最被看好
- 2016台灣美術雙年展《一座島嶼的可能性》
- 翁滋蔓對戲后擺臭臉遭撤封面 翁母：炒新聞
- 18％不公不義還續領？ 蔡丁貴：凸顯制度不公平
- 小英選徐國勇政院發言人 藍委讚：堪稱高招！
- 《自由廣場》陳唐山很清楚：不要為了省錢關閉外館
- 為癌症編程式 微軟：10年後解決它
- 壓力太大？國小生企圖在校跳樓！
- 外援遭拒 「世上最悲傷北極熊」喬遷夢碎
- MLB》衝突過後 普伊格今穿特製T恤嘲諷瘋邦
- 謝淑薇賽事因里約奧運報銷 嗆網協 ：直接公佈單據啦！
- 做最好的事？馮世寬妙答......
- 太平島新建物全都露 政府向Google反映處理
- （影音X2）舒米恩打造都蘭小巨蛋 「阿米斯音樂節」有神祕新梗
- 台股開盤下跌19.66點 報9141.92點
- 疑因經商失敗 男燒炭輕生
- 〈愛情大智慧〉男人不只是 視覺動物
- 台北農產運銷公司總座未如預期請辭
- 樺漢獲外資青睞 股價創新高
- 機車攔腰撞貨車 騎士滑飛20公尺重傷不治
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 《亞洲盃》台灣女排奪第5 歷來最佳戰績
- 疑失足墜湖 9旬婦溺水亡
- KID靠局部特徵 認不出許維恩
- 〈親子會客室〉什麼都學 什麼都不會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉颱風後水致癌物增？ 北水處：多煮5分鐘
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分