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〈台北都會〉颱風後水致癌物增？ 北水處：多煮5分鐘

2016-09-21

總三鹵甲烷易揮發 水質沒問題

〔記者黃建豪／台北報導〕針對台大與成大團隊研究指颱風暴雨過後，會使水中致癌物總三鹵甲烷增加一說，台北自來水事業處昨召開記者會澄清，表示淨水場清水的總三鹵甲烷遠低於飲用水水質標準，且台灣水質標準已是世界最嚴格，若民眾仍有疑慮，透過將水煮沸，可有效讓總三鹵甲烷揮發。

北水處水質科科長薛志宏說，暴雨將有機化合物沖入河水，自來水加氯消毒，就會產生總三鹵甲烷，但民眾無須過度擔心，因其為易揮發物質，水煮開後將壺蓋掀開、多煮沸五分鐘就可完全揮發，但開蓋恐使空氣中微生物落入壺內。

北水處表示，自來水消毒副產物的產生，本來就是例行監測項目，颱風期間會更加強監測其前驅物質項目及總三鹵甲烷含量。以去年蘇迪勒颱風為例，當時颱風期間水處淨水場清水總三鹵甲烷監測結果，平均為九．五九微克／每公升，最高值為十九．二微克／每公升，雖較平日均值略高，但檢驗結果仍遠低於飲用水水質標準限值的八十微克／每公升。

至於北水處數據與學界研究數據有出入部分，薛志宏說，可能是檢測方法不同所導致；北水處採用的檢驗方法是根據環保署規定的國家標準檢測法，且台灣飲用水水質標準限值比照美國，已是世界最嚴格。

薛志宏強調，台北的自來水水質一直都很好，民眾真的不必過度擔心。

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