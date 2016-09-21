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〈台北都會〉陶博陶藝雙年展 作品多元、塑性高

2016-09-21

〔記者張安蕎／新北報導〕陶瓷的可塑性極高，在藝術家巧手之下，竟成為硬紙板、藤編籃子、白紙等各式各樣材質，讓許多人不敢相信自己的眼睛，甚至想一摸究竟！眾多顛覆傳統的陶藝作品，在鶯歌陶瓷博物館「陶觀—台灣國際陶藝雙年展」中大放異彩，展期即日起至明年一月二日止。

以色列籍陶藝家強納森．赫普（Johnathan Hopp）的作品「多邊形創作」外形像極利用硬紙板折成的多邊形紙盒，赫普說，他先把瓷土灌入硬紙板模中，再經過鈷藍釉燒及雷射切割等繁複過程才能完成，藉此可製造出傳統方法很難、甚或不可能製造出來的形狀，非常新奇有趣。

義大利陶藝家阿伯丹．札尼（Abdon Zani）的作品「去野餐」則利用陶土做出藤編籃子，籃內盛裝滿滿武器，用來說明目前有許多國家戰火連連，失去許多寶貴生命，戰爭對他們來說就像是去野餐一般容易，諷刺意味濃厚。

韓國陶藝家鄭蘇伊（Jeong Soi）的作品「剪下貼上」則是使用不同樣式的花邊剪刀，在黏土上剪出各種切面，來表達黏土如紙般的輕薄特性，同時透過花邊剪刀表現出線條、陰影和重疊的效果，相當特別。

陶博館館長吳秀慈表示，陶藝雙年展跳脫傳統陶瓷的表現手法，嘗試反轉土與釉主客的依附關係，深入探討陶瓷的可能性與未來性，歡迎民眾把握時間前來欣賞。

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  • 義大利陶藝家阿伯丹．札尼的作品「去野餐」諷刺意味濃厚。（記者張安蕎攝）

    義大利陶藝家阿伯丹．札尼的作品「去野餐」諷刺意味濃厚。（記者張安蕎攝）

  • 韓國陶藝家鄭蘇伊的作品「剪下貼上」表達出黏土如紙般的輕薄特性。（記者張安蕎攝）

    韓國陶藝家鄭蘇伊的作品「剪下貼上」表達出黏土如紙般的輕薄特性。（記者張安蕎攝）

  • 以色列籍陶藝家強納森．赫普的作品「多邊形創作」，像利用硬紙板折成的多邊形紙盒，實際上卻是陶瓷作品，讓外界直呼不可思議。（記者張安蕎攝）

    以色列籍陶藝家強納森．赫普的作品「多邊形創作」，像利用硬紙板折成的多邊形紙盒，實際上卻是陶瓷作品，讓外界直呼不可思議。（記者張安蕎攝）

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