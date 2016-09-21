〈台北都會〉土城中正里老人共餐 飯前跳健康操

2016-09-21

〔記者張安蕎／新北報導〕土城區中正里積極辦理老人共餐，里長呂聰成與土城區公所合作，首度搭配健康活動，吃飯前先跳舞、動一動，讓老人家放鬆胃腸，吃得更開心！

土城區長楊志宏表示，中正里活動中心位於土城綜合運動場下面，長輩在此共餐完後還可直接到體育場散步運動，和鄰居好友互動、吃飯、聊天，對健康有很大幫助，此次也配合市府政策推廣健康活動，讓長輩們在吃飯前跳健康操，簡單的幾個動作就能活動筋骨，讓共餐不只是共餐，更是能延年益壽的活動。

呂聰成說，自一○四年七月開辦老人共餐以來，里辦公處利用黃金資收站所得經費來辦理共餐，獲得里民認同，每月辦理都吸引四、五十位長輩前來享用，由志工現場烹煮豐盛菜餚，長輩吃得津津有味。

另外，共餐活動也結合政令宣導，包括防災注意事項、重陽禮金發放方式等，未來也將結合周邊大專院校護理系或運動系所，為長輩做體適能檢測，透過簡單的抬腿、伸展、坐站等動作，檢測老人家日常生活的功能表現。