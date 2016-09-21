〈台北都會〉11位銀髮阿嬤組團演戲 傳遞生命故事
2016-09-21
年紀加起來 超過750歲
〔記者張安蕎／新北報導〕三峽區十一位年紀加起來超過七百五十歲的銀髮阿嬤組成「長青劇團」，即使坐著輪椅、拄著助行器，仍努力的練習每個台詞與動作，堅持完成每一次的表演，希望能將自身豐富的生命故事，傳遞給外界。
六十八歲阿嬤林德珍，患有帕金森氏症，還有嚴重脊椎側彎，駝背的身軀，嚴重內彎的下肢，讓她總是助行器不離身，行動相當不便，但她卻是班上的全勤生，還經常準備手作點心與同學分享，她笑說，因為演戲，讓她走出憂傷、自卑，演戲的時候，覺得時間過得好快，不再覺得一天好漫長。
劇團中年紀最長的九十三歲阿嬤廖妲，因為演戲，和八十八歲阿嬤王聘成為閨蜜，不多話的王聘，演起戲來活潑開朗，彷彿變了一個人，兩位好姊妹總是相約一起搭公車結伴上課，兩人說，「我們是老作伙，演戲讓我們愈來愈年輕！」
七十六歲阿嬤陳麗麗來自外省家庭，原本台語不輪轉，也因為演戲，台語變得嚇嚇叫，甚至還會為耳背的廖妲阿嬤翻譯；七十七歲阿嬤白紅，原本因行動不便而對任何事提不起興趣，自從演戲後，臉上笑容變多了，找回人生第二春。
長青劇團由市立圖書館三峽分館和伊甸基金會三峽服務中心合作籌組，除了透過演戲為長輩進行情緒治療，也透過生動的劇情，呈現阿嬤們的內心世界，雖然因為年紀大，台詞老是記不住，動作也不靈活，但她們卻努力跨越障礙，認真學習的熱情令人感動。
十月二日 市圖三峽分館演出
三峽分館主任陳雅貞表示，此次劇情以「出走」為主題，將演出阿嬤的人生故事，更帶大家關心老人憂鬱症 ，十月二日上午十時將於三峽分館演出，即日起免費開放至三峽分館索票。
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