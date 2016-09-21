〈台北都會〉市府民調74%民眾 對世大運沒興趣

2016-09-21

逾五成有信心市府可辦好

〔記者郭安家／台北報導〕北市府研考會昨公布八月市政建設民意調查，發現有過半、五十一．二％民眾有信心北市府可辦好二○一七世大運，但民眾複選是否對世大運有興趣，卻有高達七十四．四％沒興趣，有興趣看開閉幕者僅十五．三％，有興趣看各項賽事者較多有十九．五％，願意當志工者僅六．四％。

擬多方提升民眾參與意願

對此，北市府表示，該民調也顯示，約九成民眾知道北市舉辦世大運，顯示市府這段時間配合熊讚的宣傳工作，絕大部分的市民都已知道，有利於未來推動相關民間志工參與的活動，目前仍有四成一民眾有意願參與世大運，未來將會透過測試賽、實體文化活動、志工培訓等，進一步提升民眾參與意願。

超過五成的民眾對市府舉辦世大運有信心，也證明這段時間市府針對場館整建的進度以及企業贊助的努力，逐漸得到市民肯定，也對未來舉辦世大運有信心。

另一方面，北市府也針對今年雙城論壇做民調，有卅．一％滿意、廿．八％不滿意；另有四十三．九％民眾認為有幫助、廿九．四％認為沒幫助。至於是否支持北市府續辦雙城論壇這類兩岸交流活動？有六成五民眾支持、一成四民眾不支持。

北市府則說，市長柯文哲所提出的「四個互相」，「民間交流、政府支持」的基本立場，能獲得市民肯定，市府未來也會繼續秉持這樣的基礎，持續推動城市交流工作。

該電話訪問時間為九月一日至六日，有效樣本一○五七人，抽樣誤差約三．○一％。