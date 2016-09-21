| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
桌球》福原愛、江宏傑攜手 東京公布婚訊 拒繳罰款今發監執行 蔡丁貴要學耶穌...
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉海的彼端 記錄台灣鳳梨工血淚

2016-09-21

〔記者鍾泓良／新北報導〕「這之後就沒辦法再來了，走不動了，腳要走不動了。」府中十五放映院昨日舉辦《海的彼端》紀錄片特映會，片中主角玉木玉代在二戰時到沖繩八重山開墾鳳梨田，戰後返台卻因二二八事件爆發偷渡回八重山。玉木阿嬤在無國籍、貧窮、喪偶下，撫養七個小孩長大，茁壯成八重山台灣移民最大家族；近九十歲的她始終自認為台灣人，去年在家人陪伴下返台，踏上最後的返鄉之旅。

八重山諸島隸屬於日本沖繩，距離台灣約兩百七十公里，二戰時期一群鳳梨農工為追求更好的生活，自願或被迫前往八重山開墾，戰後雖然返台，但又受到二二八事件迫害偷渡回八重山。然而因國籍不受台、日雙邊承認，成為「國際人球」，直到一九七二年美軍結束託管沖繩，才入籍日本。

導演黃胤毓表示，八重山台灣人因國籍不受台、日承認，生活貧苦，不僅小孩就學困難、財產不受保障，更因為臉孔與沖繩人不同而備受歧視。玉木阿嬤不到廿歲就到八重山，丈夫早逝，她一肩扛起家計，讓七個小孩長大成人。他說，玉木阿嬤的家人去年趁著她還走得動時帶她返台，今年阿嬤身體變差，恐無機會再回台。

黃胤毓說，拍攝這部紀錄片目的希望大家知道這段歷史，「我希望透過這段歷史讓大家知道有這群人的存在之外，也可以有些正面能量，因為這群人一直都沒被討論、理解。」

玉木玉代的堂妹石阿柳表示，堂姊在艱困環境中生存，對於堂姊的紀錄片可以上映，她表示很光榮。

廣告
  • 府中十五放映院昨日舉辦《海的彼端》紀錄片特映會，導演黃胤毓與玉木阿嬤的堂妹石阿柳出席特映會。（記者鍾泓良攝）

    府中十五放映院昨日舉辦《海的彼端》紀錄片特映會，導演黃胤毓與玉木阿嬤的堂妹石阿柳出席特映會。（記者鍾泓良攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 海的彼端 紀錄片
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
遠雄若以拖待變 北市府就拆大巨蛋

昨是市議會開議次日，安排台北市長柯文哲赴市議會施政報告，答詢時，多位議員關心大巨蛋問題，認為遠雄是以拖待變、虛晃一招。民進黨議員王閔生問柯，若遠雄持續拖延，一直未完成大巨蛋，市府該怎麼辦？對此柯竟自爆…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：〈台北都會〉海的彼端 記錄台灣鳳梨工血淚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.