〈台北都會〉海的彼端 記錄台灣鳳梨工血淚

2016-09-21

〔記者鍾泓良／新北報導〕「這之後就沒辦法再來了，走不動了，腳要走不動了。」府中十五放映院昨日舉辦《海的彼端》紀錄片特映會，片中主角玉木玉代在二戰時到沖繩八重山開墾鳳梨田，戰後返台卻因二二八事件爆發偷渡回八重山。玉木阿嬤在無國籍、貧窮、喪偶下，撫養七個小孩長大，茁壯成八重山台灣移民最大家族；近九十歲的她始終自認為台灣人，去年在家人陪伴下返台，踏上最後的返鄉之旅。

八重山諸島隸屬於日本沖繩，距離台灣約兩百七十公里，二戰時期一群鳳梨農工為追求更好的生活，自願或被迫前往八重山開墾，戰後雖然返台，但又受到二二八事件迫害偷渡回八重山。然而因國籍不受台、日雙邊承認，成為「國際人球」，直到一九七二年美軍結束託管沖繩，才入籍日本。

導演黃胤毓表示，八重山台灣人因國籍不受台、日承認，生活貧苦，不僅小孩就學困難、財產不受保障，更因為臉孔與沖繩人不同而備受歧視。玉木阿嬤不到廿歲就到八重山，丈夫早逝，她一肩扛起家計，讓七個小孩長大成人。他說，玉木阿嬤的家人去年趁著她還走得動時帶她返台，今年阿嬤身體變差，恐無機會再回台。

黃胤毓說，拍攝這部紀錄片目的希望大家知道這段歷史，「我希望透過這段歷史讓大家知道有這群人的存在之外，也可以有些正面能量，因為這群人一直都沒被討論、理解。」

玉木玉代的堂妹石阿柳表示，堂姊在艱困環境中生存，對於堂姊的紀錄片可以上映，她表示很光榮。