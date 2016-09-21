〈台北都會〉戶外環境劇場 在地素人重要舞台
2016-09-21
〔記者李雅雯／新北報導〕戶外環境劇場向來被視做「淡水環境藝術節」重頭戲，由淡水在地素人演員接受舞蹈、身段和戲劇等培訓共同演出。劇目《西仔反傳說》以清法戰爭「滬尾之役」歷史事件為主線，演出當年如何力抗法軍、贏得戰役；二○一二年推出移動式劇場演出《五虎崗奇幻之旅》，時為總統夫人周美青親赴欣賞。
素人演員總說環境劇場是「在地人說在地故事」，憑著熱情、興趣在表演上述說家鄉。據聞，每年大概四月開始，就有人頻頻詢問，「演員工作坊什麼時候可以報名」。這些花上個人時間、自掏車費排練以求演出完美的素人演員，最大的回饋就是演出後台下觀眾滿場掌聲。
觀察淡水環境藝術節多年的影像紀錄工作者陳伯瑋認為，踩街和環境劇場上做得有聲有色，可惜活動預算年年遞減，也降低創新可能性，加上每年舉辦，剛辦完就要準備下次提案，少了調整腳步好好規劃的時間；建議主辦單位要有向地方政府以外單位爭取資源的企圖心；文化局也該思考，這些年活動累積的能量是否已經具備專案經費支持的條件。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
台車、德商合作 輕軌國車國造
台灣軌道車輛與機電系統因採購規模小，廠商往往選擇進口，但各國廠商機電系統無法整合、機廠無法共用，導致用地徵收困難及營運成本增加。新北市府建置…
網友回應
熱門新聞
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 裘莉為追查小布這件事 竟出動私家偵探...
- 台灣高鐵10/27上市 江耀宗將接任董座
- 看問題》給政府獻兩招
- 泛太平洋女網賽》先盛後衰 雙詹出局
- 孫翠鳳率青年軍 么嘍正傳首部曲青春登場
- 藍八縣市長訪中 林全：不能傷害國家主權
- 丹東女首富 助北韓發展核武
- 洗腎婦掀衣、胡說 急性譫妄症上身
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 小布曾陪裘莉走過這件事 3年婚姻仍挺不住
- 吳慷仁搶金 看好楊謹華 二度入圍 最大對手是評審
- 紐約爆炸案嫌犯曾去阿富汗 「回來變了個人」
- 《台股青紅燈》量縮怎麼辦？
- 投資環境惡化 上市櫃自中匯回續創高
- 兆豐海外金檢4缺失 限2週提改善
- 甲苯大貨車自撞 人車變焦炭
- 卡位央行總裁？ 辜朝明陳師孟被點名
- 〈生活大補帖〉斷捨離 房子變大了
- 染指女友智障妹 智障男緩刑2年
- 截肢國手程銘志 帕運「銀」回榮耀
- 三星Note 7 南韓28日重新開賣
- 轉PO虐鼠 動保所送辦 檢不起訴
- OPEC即將集會 國際油價小漲小跌
- 【愛讀書】《有的記得，有的忘了》
- 安倍會希拉蕊 談國際局勢與TPP
- 《自由廣場》《921震災17週年》第一名的縣長，防災最後一名？
- 〈親子會客室〉什麼都學 什麼都不會
- 政院經貿談判辦公室掛牌 鄧振中任總代表 侯清山 王美花副總代表
- 證券行情表、證券表格
- 馬尼尼為／詩三首
- 拆國光西站 市府不需賠錢 柯︰楊堅持是對的
- 消毒燈誤當照明燈 86名學童紫外線灼傷眼
- 最佳十人搶2席 小胖拚當第1人
- 公視新董事下周開工 舒米恩最怕這件事
- 太平島新建物全都露 政府向Google反映處理
- 日本遭規模6.1強震襲擊 尚未有海嘯災損
- 停火協議一結束 敘政府軍就開火
- KID靠局部特徵 認不出許維恩
- 王丹／【洛杉磯傳真】什麼時候看什麼書
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉戶外環境劇場 在地素人重要舞台
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分