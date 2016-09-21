〈台北都會〉戶外環境劇場 在地素人重要舞台

2016-09-21

〔記者李雅雯／新北報導〕戶外環境劇場向來被視做「淡水環境藝術節」重頭戲，由淡水在地素人演員接受舞蹈、身段和戲劇等培訓共同演出。劇目《西仔反傳說》以清法戰爭「滬尾之役」歷史事件為主線，演出當年如何力抗法軍、贏得戰役；二○一二年推出移動式劇場演出《五虎崗奇幻之旅》，時為總統夫人周美青親赴欣賞。

素人演員總說環境劇場是「在地人說在地故事」，憑著熱情、興趣在表演上述說家鄉。據聞，每年大概四月開始，就有人頻頻詢問，「演員工作坊什麼時候可以報名」。這些花上個人時間、自掏車費排練以求演出完美的素人演員，最大的回饋就是演出後台下觀眾滿場掌聲。

觀察淡水環境藝術節多年的影像紀錄工作者陳伯瑋認為，踩街和環境劇場上做得有聲有色，可惜活動預算年年遞減，也降低創新可能性，加上每年舉辦，剛辦完就要準備下次提案，少了調整腳步好好規劃的時間；建議主辦單位要有向地方政府以外單位爭取資源的企圖心；文化局也該思考，這些年活動累積的能量是否已經具備專案經費支持的條件。