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〈台北都會〉經費年年減 淡水環境藝術節縮水

2016-09-21

大型戶外環境劇場 將成絕響

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水區年度盛事「淡水環境藝術節」將於十月一日展開，千人藝術踩街、街角藝術表演等系列活動將相繼登場；戶外環境劇場由沒有戲劇科班訓練底子的素人演員演出，每次演出叫好又叫座。然而，困於經費年年限縮，戶外環境劇場今年縮小規模，淡水區公所預計明年將改至室內場地演出。

淡水環境藝術節結合在地居民、社區、學校等力量促成，踩街道具裝扮親手做、演員工作坊素人投入，籌備數個月後的成果展現，總讓人說「好感動」。大型戶外環境劇場在二○○九年首次演出，延續迄今，成為系列活動重頭戲，素人演員年齡層從十歲孩童跨到八十歲阿嬤。

今年移到觀潮廣場 明年轉進室內

淡水環境藝術節在淡水鎮公所時期是自編經費，另向縣府文化局提案爭取補助；升格新北市後，地方文化節經費由文化局審查提案分配，加上預算「年年打九折」的不成文規則，今年經費「歷年最低」，戶外環境劇場舞台規模隨之縮水，去年演出場地由滬尾砲台公園移到淡水河邊金色水岸，今年敲定演出地點再改到面積較小的觀潮廣場。

淡水區長巫宗仁表示，戶外環境劇場從居民參與排演到演出，彰顯了淡水核心價值，區公所不可能讓其斷掉，因應經費削減，考慮明年移到室內舉辦，可用淡水區市民聯合服務中心容納六百人演藝廳，也規劃和在地學校、企業合作，將民間資源拉入。

文化局主任秘書翁玉琴指出，升格後的地方文化節經費由文化局統籌，由各區公所提案申請補助，在「僧多粥少」情況下由評審委員綜合考量審查給經費，建議提案除了以「社區營造」概念為核心外，也需要構思創新，爭取評審委員的青睞；地方政府財源有限，也鼓勵各個區公所在舉辦地方文化節時，可和地方產業、企業合作，引進公部門補助外的資源。

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  • 淡水環境藝術節以「藝術踩街」作為系列活動開場，現場好似大型嘉年華。圖為去年活動場景。（資料照，記者李雅雯攝）

    淡水環境藝術節以「藝術踩街」作為系列活動開場，現場好似大型嘉年華。圖為去年活動場景。（資料照，記者李雅雯攝）

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