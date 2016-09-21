〈台北都會〉各黨齊轟 市長首要鞏固團隊
2016-09-21
〔記者何世昌、郭逸、郭安家／台北報導〕台北市議會昨進行市長施政報告，柯文哲預計下午兩點報告，但多位國民黨、民進黨市議員提出權宜問題杯葛議事，柯文哲慘遭砲轟施政報告不提大巨蛋、二備金濫用、法務局長楊芳玲請辭事件等，遲了約一小時多才進行施政報告。有別過去低頭看資料，柯面帶微笑，看著議員質詢，他還自嘲「我可以扣分的扣完了」。
國民黨市議員陳重文說，該施政報告厚達兩百多頁，是史上最多，但是民眾最關心的大巨蛋，隻字未提。國民黨議會黨團書記長王欣儀也表示，該報告不忍卒睹，柯文哲二備金史上第一高，施政卻是史上第一爛，《天下雜誌》調查的縣市首長施政滿意度排倒數第二。無黨籍及親民黨市議員陳政忠、林國成也提出南山人壽二○一六縣市幸福指數調查，批柯團隊「烏魯木齊」，砍七億元敬老禮金，老人無感，若不改善，民調難升。
對此，柯文哲說，他的民調穩住了，會慢慢改善，目前首要是鞏固內部團隊，另外要注意自己扣分的項目，還要有政績，西區門戶計畫及東區門戶計畫一定會看到政績。
不過，綠營市議員王世堅再批，柯文哲是「賠錢市長」，南港機廠聯開案將賠八．五億元、北投纜車將賠七億元、國光客運拆遷案將賠三億；柯唾面自乾，把市民的公道、公安都賠光；並送上藍底白字「反省，因為你只在乎你自己！」的運動巾，要求柯戴上反省。一旁藍營市議員厲耿桂芳還幫腔，嗆柯「敢不敢戴呀！」
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遠雄若以拖待變 北市府就拆大巨蛋
昨是市議會開議次日，安排台北市長柯文哲赴市議會施政報告，答詢時，多位議員關心大巨蛋問題，認為遠雄是以拖待變、虛晃一招。民進黨議員王閔生問柯，若遠雄持續拖延，一直未完成大巨蛋，市府該怎麼辦？對此柯竟自爆…
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