〈台北都會〉各黨齊轟 市長首要鞏固團隊

2016-09-21

〔記者何世昌、郭逸、郭安家／台北報導〕台北市議會昨進行市長施政報告，柯文哲預計下午兩點報告，但多位國民黨、民進黨市議員提出權宜問題杯葛議事，柯文哲慘遭砲轟施政報告不提大巨蛋、二備金濫用、法務局長楊芳玲請辭事件等，遲了約一小時多才進行施政報告。有別過去低頭看資料，柯面帶微笑，看著議員質詢，他還自嘲「我可以扣分的扣完了」。

國民黨市議員陳重文說，該施政報告厚達兩百多頁，是史上最多，但是民眾最關心的大巨蛋，隻字未提。國民黨議會黨團書記長王欣儀也表示，該報告不忍卒睹，柯文哲二備金史上第一高，施政卻是史上第一爛，《天下雜誌》調查的縣市首長施政滿意度排倒數第二。無黨籍及親民黨市議員陳政忠、林國成也提出南山人壽二○一六縣市幸福指數調查，批柯團隊「烏魯木齊」，砍七億元敬老禮金，老人無感，若不改善，民調難升。

對此，柯文哲說，他的民調穩住了，會慢慢改善，目前首要是鞏固內部團隊，另外要注意自己扣分的項目，還要有政績，西區門戶計畫及東區門戶計畫一定會看到政績。

不過，綠營市議員王世堅再批，柯文哲是「賠錢市長」，南港機廠聯開案將賠八．五億元、北投纜車將賠七億元、國光客運拆遷案將賠三億；柯唾面自乾，把市民的公道、公安都賠光；並送上藍底白字「反省，因為你只在乎你自己！」的運動巾，要求柯戴上反省。一旁藍營市議員厲耿桂芳還幫腔，嗆柯「敢不敢戴呀！」