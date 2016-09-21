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〈台北都會〉柯施政報告 未來2年捷運不漲價

2016-09-21

不增加補貼 將鼓勵商業化

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會昨下午舉行第十二屆第四次定期大會第二次會議，市長柯文哲施政報告，並首度指出「未來兩年在我任期內，捷運不會漲價」，但不應增加補貼解決問題，北市府將鼓勵捷運商業化，如廣告賣到極限，市府部分辦公室也從捷運站搬到便宜之處，捷運空間租給商業用途，而捷運站設立置物櫃，首年已賺到八千萬元租金。

談到任內最有可能成功的政策？柯文哲表示，是西區門戶計畫，明年六月第一期工程要全數動工；至於該處的國光客運台北西站則於下個月開拆，明年台北燈節將於中華路舉辦，後年起可從中華路到北門廣場延至交六廣場舉辦，搭配北門意象。另外，投資額七百億元的C1、D1雙子星開發案，則希望於二○一八年六月動工。

擔心台北藝術中心 盡力撐到蓋完

不過，柯文哲最擔心的是台北藝術中心工程，指廠商好像搖搖欲墜，「我相當焦慮」，北市府會盡最大力量撐到蓋完。

談到萬華建設，柯文哲表示，預計今年十一月六日辦理環南市場改建工程開工典體，且廿四小時內機具要進去，該工程款五十五億元，接下來還有第一果菜市場、魚市場改建案一百五十億元工程款；此外，北市府也研擬艋舺計畫，只要改善街友，衣服穿得乾淨、整齊，街友就會被當作遊客。

柯文哲也說，正思考「以房養老」計畫可以改成「換租」概念，老人搬到公共住宅，再將自己的房子租給別人。另外，也將研議以地價稅、房屋稅及增值稅用來協助租住正義，例如豪宅稅做為租金補貼，這就是資源共享的概念。

柯文哲坦言，砍重陽敬老禮金被罵翻，但他還是反對一次性消費，不如做長期投資，這些預算將挪作每個行政區的日間照顧中心，目前北市已有十七家，將增加至卅一家，二○二○年前將完成每行政區有老人活動據點、照顧網。

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  • 台北市長柯文哲施政報告，並首度指出「未來兩年在我任期內，捷運不會漲價」。圖為北市捷運列車。（資料照，記者郭逸攝）

    台北市長柯文哲施政報告，並首度指出「未來兩年在我任期內，捷運不會漲價」。圖為北市捷運列車。（資料照，記者郭逸攝）

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