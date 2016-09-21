〈台北都會〉遠雄若以拖待變 北市府就拆大巨蛋

2016-09-21

〔記者何世昌、郭逸／台北報導〕昨是市議會開議次日，安排台北市長柯文哲赴市議會施政報告，答詢時，多位議員關心大巨蛋問題，認為遠雄是以拖待變、虛晃一招。民進黨議員王閔生問柯，若遠雄持續拖延，一直未完成大巨蛋，市府該怎麼辦？對此柯竟自爆：「就把它（大巨蛋）拆掉。」

王閔生質詢時指出，市府在九月八日選擇大巨蛋暫停解約，並再寬限三個月改善，這是掉入遠雄緩兵之計的圈套。

王閔生認為，遠雄就是賭柯文哲不連任，拖到柯卸任，在選舉最關鍵時刻，大巨蛋將成為絆腳石；不料，柯文哲立馬接話：「那我就把它拆掉。」

柯文哲表示，希望遠雄是一個講信用的公司，既然簽了同意書，「就按照程序乖乖走完」，大巨蛋從頭到尾市府態度都很一致，就是依法行政，遠雄也要依法行事。

王威中、高嘉瑜也關心大巨蛋，並提醒勿落入「無限寬限期迴圈」。王威中建議，北市府須命遠雄交出改善期程表並按表操課，此舉也有利北市府及市議會監督追蹤。對此柯文哲同意並說，「這個一定要的，不然會變虛晃一招。」

除了議員關心大巨蛋案，松菸護樹志工團、松菸公園催生聯盟、台灣護樹團體聯盟、台灣蠻野心足生態協會昨午也到市議會門口舉白布條抗議，並在場喊出「弊蛋腫瘤不切除，台北真的會完蛋，有請議會支持解約捍衛公平正義」、「說清楚、講明白，柯市長踹共，現在不終約，被綁一輩子」等口號。柯文哲經過時，匆匆接下陳情書，但未發表任何意見，即進入市議會。