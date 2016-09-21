〈台北都會〉藍議員爆林洲民嗆：10個議員9個看不起
議長促市府查清 下週三給交代
〔記者何世昌、郭安家／台北報導〕台北市議會昨進行市長施政報告，國民黨議員汪志冰在議場爆料指出，都發局長林洲民在局務會議內撂話，十個議員九個看不起。此話一出全場譁然，藍、綠議員緊接追問，但林洲民否認。議長吳碧珠最後裁示，府會關係要和睦、互相尊重，市府針對林洲民的發言查清楚，下週三給議會一個交代。
法務局長楊芳玲確定請辭，累計共十二名一級首長請辭。汪志冰酸，這就是市長不尊重專業的結果，若要組離職棒球隊，九人上場、尚有三人能在牛棚練投；至於還留任首長，不知還有多少是「同床異夢」？
汪志冰說，除了市長不尊重專業，市府團隊也不尊重議會。高階官員向她爆料，八月中某場局務會議討論市議會關切案件，幕僚建議局長林洲民親自向議員說明爭議；不料，林洲民竟回：「不必，不用，台北市議會，十個議員，有九個以上我瞧不起。」
此語令在場藍、綠議員譁然，柯文哲聞訊後則頻頻往後望向後排的林洲民，但未獲得林的眼神回應。
林否認 稱若有冒犯會道歉
民進黨議員張茂楠緊接追問此事，但林洲民回應「我不會說如此沒有前言後語的話，如果有冒犯會道歉、有疏忽應該道歉。」國民黨議員李新則質問柯，你的官員若有這種心態，還想混下去嗎？
議長吳碧珠裁示，府會關係要和睦、互相尊重，市府針對林洲民的發言查清楚，下週三給議會一個交代，若確實有要作斷然處置，沒有也要還人家公道。但國民黨議員不買帳並指，當事人林洲民就在現場，應該當面講清楚。
最後民進黨團總召王孝維表示，應先讓市長報告完，再來處理林洲民問題。民進黨議員王世堅見狀「補刀」，這件事柯文哲應該查，用什麼方式查都好，「就是不要再測謊了！」此語令全場發笑，爭議暫時平息。
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