〈台北都會〉《台北筆記》小內閣不整頓 才是對不起市民
2016-09-21
台北市為民選市長，從用人到施政，都要對全民負責，因此市府團隊必須與市長有一致的施政理念，若理念不同，政務官就該下台，這是民主常態，也是市長的用人權利。
柯Ｐ因無黨無派、沒有班底，連競選團隊都是雜牌軍，為廣徵人才以i-Voting、海選的方式遴選部分首長，歷經一年多的磨合與試煉，確實有部分首長不適任。柯亦曾坦言，要整合素人首長從「一團」，變成一個團隊，確實困難。再加上柯與公務員的處事文化不同，也造成市府團隊磨合出現問題。
但柯Ｐ最大弱點就是無法處理「人」的問題，所以面對楊芳玲直截了當請辭，他反而感到沒有負擔，雖然楊的辭職聲明稿下手太重，但對柯而言，反而是種解脫。真正讓柯Ｐ困擾的，是現在還留在團隊中的不適任首長，有人位居高位、遇事躲避、不敢負責；有人揚言柯Ｐ民調低不敢換人，長期與局內部屬不合，整天鬧得雞飛狗跳，不參與跨局處會議的理由竟是嫌長官提問沒水準；有人身為首長卻仍以自我為中心，每每於臉書恣意宣洩個人情緒，將政策大局置於個人感受之下，面對質疑只會以上帝證明自己；有人掌管一個小局，不僅政策說明不清，還能把相關的民意代表全部得罪光；有人明明心底不認同柯Ｐ理念，屢屢利用行政體系掣肘市長施政，但仍抱著官位不放。
今年底，柯Ｐ即將上任滿兩週年，市府小內閣必須有所整頓，若柯Ｐ不處理，才是對不起台北市民。（記者陳曉宜）
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