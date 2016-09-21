〈台北都會〉搶救水上巴士 議員促增建碼頭
2016-09-21
開航3年多 平均每航次不到10人
〔記者李雅雯／新北報導〕前台北縣長周錫瑋任內斥資進行淡水河的河道疏浚工程，興建三重忠孝碼頭、板橋華江碼頭，開辦「水上巴士」，開航三年多慘澹經營，平均每航次不到十人搭乘。市議員陳啟能認為，在重陽橋附近再增「重陽碼頭」，才能串起淡水河沿線駐點，促進觀光動能。
陳啟能建議 重陽橋附近開設碼頭
水上巴士以三重忠孝碼頭、板橋華江碼頭、台北市大稻埕碼頭為三個折返點，每段票價十五元，受到潮汐影響，抓緊漲潮時間，平均每天可以航行時間僅有四個小時。
陳啟能指出，重陽橋附近可再開設「重陽碼頭」，讓淡水河沿線站點串聯起來，甚至往關渡碼頭、漁人碼頭方向前進，推動觀光；沿線也是自然教育最好的教室，學校師生可搭船認識淡水河。
水利局：8百餘萬經費 到位就施作
水利局河川計畫科技正潘志豪說，重陽碼頭現已有大致規劃，經費預估八百餘萬元，經費到位就可施作。預定位置和三重忠孝碼頭距離略估一．八公里；至於連結航班開往關渡、淡水方向，因為潮汐、水流等條件，恐有難度。
交通局運輸管理科股長林傳宗說，水上巴士具備良好的觀光休閒、環境教育條件，希望國人多搭乘。
船公司好樂好公司董事長葉志哲說，由三重忠孝碼頭出發往重陽橋方向，沿線可見烏魚不斷地躍出水面，這個場景就是個教材，有時烏魚還會跳上船；前幾天有颱風，上游下雨導致淡水河看起來相當混濁，搭上這趟船，看了就會了解，「水很髒也要讓人看，才會知道都市建置污水下水道的重要」，重陽碼頭若是開設，需要考量交通接駁配套規劃。
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