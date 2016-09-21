〈台北都會〉淡海輕軌列車 11月上路測試
〔記者鍾泓良／新北報導〕新北市捷運局昨天於市政會議報告淡海輕軌，捷運局長趙紹廉表示，淡海輕軌第一期路網，目前進度已逾卅四％，第一列車將於今年十一月運抵現場測試，平均每兩個月生產約三輛列車，明年八月鋪設全線軌道完成，預定一○七年底完工通車。
第一期路網預定107年底完工
淡海輕軌分為第一期的「綠山線」及第二期的「藍海線」；第一期路網全長九．五五公里，設十四個車站及一座機廠，一○三年八月先期工程動工，第一期路網預定完工年期為一○七年十二月。
趙紹廉表示，淡海輕軌由台灣車輛公司及德國福伊特公司跨國合作進行「國車國造」，將解決不同機電系統不相容的部分，降低建置、營運及維修成本，也可確保後續系統擴充的相容性。
未來整體輕軌路網系統將共用一座五級維修機廠，建置面積約可節省八萬八千平方公尺，可降低機廠維修設備採購費用約十二億元，各路線的備品與耗材也因機電系統單純化可彈性調度，列車維修費用預估一年約可省下兩千四百萬元。
然而，趙紹廉坦言，台灣首次輕軌列車國車國造的過程遭遇不少難題，如將歐洲車輛設計技術轉移須協調整合大量文件資料；不銹鋼製造的輕軌車體要克服不銹鋼全焊接容易變形的問題；確保車身膠合品質要設置密閉且溫度、溼度控制良好的專用廠房，經由施工在地化、工法分析與問題反饋，讓國產化的製造團隊充分掌握車輛的特性。
趙紹廉表示，淡海輕軌列車全車在台灣組裝，國內廠商逐步掌握關鍵技術與設備規範後，可在國內挑選適合的零件供應商或配合國內研究單位協助廠商開發，建立自主的軌道車輛工業、零組件供應鏈與培育相關生產技術人才，創造就業機會。目前初步規劃國產化項目為車體結構、車內空調、駕駛台、轉向架框等。
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標題：〈台北都會〉淡海輕軌列車 11月上路測試
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