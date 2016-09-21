〈北部〉與國中女嘿咻 學長被訴

2016-09-21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕20歲陳姓男子與仍在就讀國中的學妹交往，104年9月到11月，他多次與學妹在校園的廁所、教室內「嘿咻」，學妹的爸爸發現後氣炸提告，陳男坦承知道學妹年僅15歲，桃園地檢署偵結，依與14歲以上、未滿16歲女子性交罪嫌起訴。

起訴書指出，陳男已從桃園市某國中畢業，與在學的學妹認識後交往，104年9月30日早上11點，他把學妹帶到校園的男廁內嘿咻，10月13日下午1點、11月5日中午12點，兩人又分別在教室及男廁發生性行為。少女的爸爸後來察覺女兒舉止怪異，逼問後得知兩人早有逾矩行為，氣得報警控告陳男。

陳男坦承與學妹有性行為，也知道她只有15歲，但雙方是你情我願，檢方偵結，依與14歲以上、未滿16歲女子性交罪嫌將他起訴。