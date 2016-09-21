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〈北部〉痛喪夫哭撞地 母攜2幼子醉倒路邊

2016-09-21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市41歲陳姓婦人與丈夫鶼鰈情深，她的丈夫在今年初因肝癌病故，她陷入喪夫之痛的陰霾，以淚洗面、借酒澆愁，昨天凌晨酒後帶著2名年僅3歲、5歲的幼子，醉倒在平鎮區德育路旁，邊哭邊以頭撞地，2名幼子嚇得號啕大哭，幸好員警巡邏發現，即時制止她，並通報社工緊急安置母子3人。

警方表示，陳婦在餐廳擔任洗碗工，丈夫是板模工人，雖然家境平平，但夫妻倆胼手胝足為生計打拚、美滿和樂，她的丈夫在1月初因肝癌病故，陳婦頓失依靠，獨自扶養2名幼子，終日以淚洗面、用酒精麻痺自己。

昨天凌晨，陳婦帶著2名幼子到住家附近的公園散心，她因飲酒過量，發酒瘋似地哭鬧，不時以頭、手撞地自殘，2名幼子也不知所措，嚇得號啕大哭，哭聲驚動在一旁巡邏的平鎮警分局北勢派出所員警，所長林信雄等人趨前關心，將母子3人帶回派出所照顧。

警方聯絡社工，評估陳婦因為頸椎疾病必須住院休養，暫時無法照顧兩名幼子，先安置母子3人，並列為高風險家庭持續追蹤關心，也規勸陳婦儘快戒酒、走出喪夫陰霾，才能好好扶養孩子長大。

☆飲酒過量，有害健康☆

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  • 婦人醉倒路邊以頭撞地，嚇得2名幼子哭個不停，所幸警方介入協助。 （記者李容萍翻攝）

    婦人醉倒路邊以頭撞地，嚇得2名幼子哭個不停，所幸警方介入協助。 （記者李容萍翻攝）

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