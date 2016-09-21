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〈北部〉約砲沒錢開房間 當街上演活春宮

2016-09-21

毫無遮掩！騎樓椅子上解決

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕49歲林姓男子104年11月16日下午在桃園市桃園區文昌公園閒晃，結識48歲呂姓女子，兩人「約砲」卻沒錢開房間，因為都「性」致勃勃，光天化日下就直接在附近騎樓的椅子上解決，林男坐著、呂女跨坐他的大腿，當街上演活春宮，路人驚見後持手機錄影報警，桃園地檢署檢察官勘驗影片，兩人「嘿咻」時毫無遮掩，依公然猥褻罪聲請簡易判決。

當時有多名路人目擊這場活春宮，警方根據影片及查訪尋獲林男，他是街友，常在公園附近遊蕩，再循線找到有輕度身心障礙的呂女，將兩人移送法辦。

依公然猥褻罪聲請簡判

林男喊冤說，他因一時性起，有用外套遮掩下半身；呂女則辯稱，遭林男強迫性交，全程用外套遮掩，懷疑遭到設計。

但多名路人指證歷歷且有錄影存證，檢察官勘驗影片，發現呂女的下半身赤裸，跨坐在林男的大腿上，兩人相互環抱且身體有明顯的「上上下下」性行為動作，下半身並未以外套遮掩，可讓不特定人士看到，已構成公然猥褻罪。偵結後向法院聲請簡易判決，由於兩人分別有竊盜、詐欺前科，屬於累犯，依刑法規定須加重其刑。

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