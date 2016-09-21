〈北部〉彩虹環島到花蓮 30家店家相挺

2016-09-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣伴侶權益推動聯盟發起「彩虹環島」行動，昨日首站在花蓮與東華大學同伴社合作，並串聯在地卅家友善店家一起掛上彩虹旗，象徵倡議同志人權，另將於廿四日舉行「彩虹嘉年華」大遊行，力邀民眾上街支持婚姻平權。

今年花蓮彩虹嘉年華總召是東華大學大三學生張哲源，他說，第六屆遊行主題為「性別穿衣鏡，面對停看聽」，希望透過穿衣鏡概念，表現出「打破偏見、多元再現」的概念。

他說，二○一一年東華大學同伴社，發起花蓮首次同志遊行活動，人數雖然不到三百人，但隨著同志人權被重視，每年關心性別議題的民眾也愈來愈多，預計今年將會有近五百人參加。

友善店家之一的黑鯨咖啡負責人甘素秋說，在花蓮開店二年，努力推廣海洋教育，也支持大家創造夢想，沒理由對同志不友善；未來將在店門口懸掛彩虹旗幟，廿四日也會與遊行者互動，一起支持婚姻平權與同志人權。