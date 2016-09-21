〈北部〉步道搶修 砂卡礑、小錐麓已開放

2016-09-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣國家公園受到颱風莫蘭蒂及馬勒卡豪大雨影響，導致園區內多處步道出現零星落石及土石流，經整修，砂卡礑、小錐麓步道已重新開放；錐麓古道及小奇萊步道受損整修中；另外，玉山國家公園瓦拉米步道也有坍方，正進行搶修。

太管處副處長張登文說，颱風造成國家公園區內持續性大雨，各步道都有零星災情，經巡察人員初步勘查，主要是步道路面及邊坡出現暫時性的沖蝕溝及小型土石流，整體受損狀況不嚴重。

他說，颱風一離境，太管處巡山員立即進行步道整理，目前位在太魯閣台地周邊的砂卡礑、小錐麓、長春祠及燕子口等步道全數開放，綠水及白楊步道則是趕在昨日派員回填步道沖蝕溝及清除小型土石流工程後，開放民眾進入。

張登文指出，健行型步道蓮花池步道，在清溪吊橋後約三百公尺處因颱風造成新崩塌，長約六十公尺，目前持續封閉；登山型步道中的錐麓古道及小奇萊步道，暫不開放。

太管處表示，颱風來襲前已宣布封閉的生態保護區奇萊山、南湖大山、北二段、畢祿山、畢綠羊頭縱走、清水山及屏風山等登山步道，目前封閉，待巡山員勘查確定災情後，近期內會公告是否重新開放。

玉山國家公園東部園區熱門的瓦拉米步道，進入南安步道口的台三十線四K處因颱風大雨坍方，公路局玉里工務段昨天已搶通，但因地面仍有石塊雜物，行駛高底盤車輛較適宜；南安管理站表示，瓦拉米步道昨天初步勘查，發現步道三K、五K處都有路面坍方，步道南安佳心段封閉中，開放時間未定。