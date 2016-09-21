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〈北部〉77歲嬤蒐集馬太鞍古調 年底錄CD

2016-09-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕七十七歲的阿美族媽媽曾春蘭在教會司琴三十多年，為保存馬太鞍部落古調，她多年來以簡譜、羅馬拼音，將長輩口中吟唱的古調記錄及保存，十年前還組光復鄉阿美族古調班，目前三十多名學員中還不乏年輕人，古調班昨舉辦成果發表，唱出的曲調讓台下老人家也跟著打拍子，回想起年輕時光。

曾春蘭帶古調班10年

曾春蘭捧出她所整理的一本又一本「歌本」，煞是寶貝，看似簡單的曲譜紀錄，卻是彙整承擔了一個族群的文化。聽大姊和母親等長輩唱出古調，她再錄音下來進行整理。她說，阿美族人做什麼事情都唱歌，除草有除草歌、割稻有割稻歌、房屋落成也有歌、向心儀男女贈物時要唱定情曲，就連巫婆替人除穢、治病也要唱「巫婆求醫歌」，還有非常特別的祈福歌。

花蓮縣文化局邀請古調班灌錄CD，預計年底要進行，還有研究古調的學者老師告訴她「從沒聽過這首祈福歌」，她覺得很開心，代表馬太鞍的音樂很特別。

曾春蘭說，在村長王梓安、楊繼東等催生下，古調班九十二年成立至今，目前三十六個學員中自己年紀最大，學員平均年齡五、六十歲，最欣慰的是其中有六個是學生、青年人，平日在外讀書工作，只有暑假、豐年祭前回部落，她會把握時間「一次一次地教他們唱歌」。

將老人吟唱記錄保存

曾春蘭女兒曾培靈說，沒看過像媽媽一樣對古調這麼有使命感的人。母親在教會司琴多年、當過幼兒園老師，有很強的音感，能夠一邊聽老人家唱歌，再用紙筆記簡譜，歌詞則以羅馬拼音附註上去。

她說，母親成立古調班十年，經常一群人就在家裡練唱，她自然而然也學到不少，看到媽媽的努力深受感動，於是今年也報名加入古調班一起學唱，希望傳承自己部落的文化！

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  • 77歲的阿美族馬太鞍部落媽媽曾春蘭，多年來紀錄的馬太鞍古調，樂譜加起來好幾大冊、多達五十首。（記者花孟璟攝）

    77歲的阿美族馬太鞍部落媽媽曾春蘭，多年來紀錄的馬太鞍古調，樂譜加起來好幾大冊、多達五十首。（記者花孟璟攝）

  • 馬太鞍古調班昨天成果發表會，曾春蘭（右一）指揮學員唱出天籟美聲，表現出阿美族人生活、音樂緊密連結的文化。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍古調班昨天成果發表會，曾春蘭（右一）指揮學員唱出天籟美聲，表現出阿美族人生活、音樂緊密連結的文化。（記者花孟璟攝）

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