〈北部〉（花蓮）免費福利 萬榮原民享微型保險

2016-09-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮山地鄉萬榮鄉人口六千餘人，九成都是原住民，包括太魯閣族、布農族及少數阿美族原住民，鄉公所今年開辦針對原住民的微型保險，不限低收入戶，符合資格的鄉民約四千九百人，保費由業者全額吸收，福利羨煞其他鄉鎮！

男子意外身故 首筆理賠50萬

萬榮鄉微型保險昨天發出第一筆身故理賠金五十萬元，四十二歲黃姓男子平日打零工維生，今年八月他在家因地板潮濕意外滑倒，撞擊家具造成頭部重創身故，留下七十二歲老父母，由於家境清寒沒積蓄，喪葬費還靠慈善團體幫忙。

幸虧今年五月黃男全家投保「微型保險」，昨天黃男爸媽領到五十萬元意外身故保險金支票，直言「幫助很大」。黃爸爸說，感謝村長伍曉凌主動詢問鄉公所，發現有符合意外身故理賠資格，讓他暫時有一筆收入度日。

各縣市政府紛紛與保險業者合辦「微型保險」，提供低保費、低保額保險，花蓮目前包括玉里鎮、新城鄉都有辦理微型保險，但都有限制「弱勢族群」才能投保，保費由鄉鎮公所編列預算。

不限低收 南山人壽吸收保費

而花蓮縣萬榮鄉今年五月則和南山人壽慈善基金會簽約，由基金會捐贈微型保險費，第一年一百七十萬元，凡設籍萬榮鄉、具原住民身分，年滿十五歲以上至七十五歲均可投保，每人年保費三百二十四元由基金會吸收，全鄉四千九百人符合資格，鄉民不花半毛錢，可享最高金額為「意外身故保險」五十萬元的理賠金。

全鄉四千九百人符合資格

鄉長張秋美說，目前全鄉已核發三千一百三十二件保單，呼籲還沒投保的鄉民儘速準備戶口名簿、印章、身分證到鄉公所辦理。

承辦的社會福利所長伊布．達納畢瑪說，今年三月看到南山人壽基金會和基隆市府簽約，免費替中低收入及原住民投保微型保險的新聞，第一時間立刻與對方接洽，也跟基隆一樣獲得全額補助，週邊鄉鎮包括山地鄉卓溪鄉、富里鄉也來跟她探詢「還有機會爭取到嗎」？她說，基金會日前有表示「補助額度快用完」，花蓮縣目前還沒聽說有其他鄉鎮爭取成功。