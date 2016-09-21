| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉宜蘭百歲人瑞專刊 44名長輩分享人生

2016-09-21

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣府為與縣民分享百歲人瑞生活，為縣內人瑞製作專刊，講述百年生命故事；縣長林聰賢也將展開訪視人瑞的「抓寶任務」，致贈老寶貝專刊、重陽禮金與豬腳麵線。

宜縣百歲人瑞有六十六名，縣府為其中四十四人紀錄生命故事，讓人瑞化身說書人，分享早年生活酸甜苦辣；其中有宜蘭縣第一名女牙醫師早年奮鬥史、戰亂烽火下隻身帶著子女逃亡的故事、還有退休後的養身之道、模範母親養成記等。

縣府舉辦百歲人瑞專刊發表，昨有三名人瑞到場參與發表會，縣長林聰賢一一致贈禮品，包括專刊及禮券六百元、禮金八千元和豬腳麵線禮盒，為今年重陽敬老系列活動揭開序幕。

「透過文字影像紀錄，讓社會更關心銀髮族。」林聰賢說，一個人的生命可以走過長達一世紀，是多麼不容易的事，希望長輩的故事除了留在家族，也能在社會中流傳，另一方面，縣府推動長照2.0政策，希望在地健康、快樂老化，建構適合年長者生活的照顧系統。

廣告
  • 今年重陽節，縣府為縣內44位人瑞製作專刊，記錄他們的百年生命故事。（記者簡惠茹攝）

    今年重陽節，縣府為縣內44位人瑞製作專刊，記錄他們的百年生命故事。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
損壞沒人修 鄰里監視器淪裝飾品

民政局允儘快修妥桃園市升格後，新增的鄰里監視系統交由警察局負責，多位市議員昨天在民政局工作報告批評說，鄰里監視系統故障後未及時修復，淪為治安…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：〈北部〉宜蘭百歲人瑞專刊 44名長輩分享人生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.