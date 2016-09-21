〈北部〉宜蘭百歲人瑞專刊 44名長輩分享人生

2016-09-21

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣府為與縣民分享百歲人瑞生活，為縣內人瑞製作專刊，講述百年生命故事；縣長林聰賢也將展開訪視人瑞的「抓寶任務」，致贈老寶貝專刊、重陽禮金與豬腳麵線。

宜縣百歲人瑞有六十六名，縣府為其中四十四人紀錄生命故事，讓人瑞化身說書人，分享早年生活酸甜苦辣；其中有宜蘭縣第一名女牙醫師早年奮鬥史、戰亂烽火下隻身帶著子女逃亡的故事、還有退休後的養身之道、模範母親養成記等。

縣府舉辦百歲人瑞專刊發表，昨有三名人瑞到場參與發表會，縣長林聰賢一一致贈禮品，包括專刊及禮券六百元、禮金八千元和豬腳麵線禮盒，為今年重陽敬老系列活動揭開序幕。

「透過文字影像紀錄，讓社會更關心銀髮族。」林聰賢說，一個人的生命可以走過長達一世紀，是多麼不容易的事，希望長輩的故事除了留在家族，也能在社會中流傳，另一方面，縣府推動長照2.0政策，希望在地健康、快樂老化，建構適合年長者生活的照顧系統。