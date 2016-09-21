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〈北部〉裂縫無礙結構 高公局：雪隧明年總體檢

2016-09-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國五雪隧出現密密麻麻裂縫，引起用路人擔憂；立委陳歐珀昨邀高速公路局簡報，局長吳木富說，雪隧裂縫跟結構無關，絕對安全無虞，明年將進行總體檢，做更嚴密監測。

高公局昨在頭城收費站辦公室進行「雪隧裂縫說明」簡報，局長吳木富說，雪隧裂縫通車初期就有，與結構無關，高公局有定期巡查及監測，目前發現一條寬度超過三毫米、需立即處裡的裂縫，已進行樹酯灌注修補。

吳木富表示，雪隧通車已十年，明年將進行總體檢，預算四千多萬元，將透過影像掃描，建立初始值資料，再跟歷史資料比對，希望更深層了解雪隧變化。

高公局總工程司許鉦漳指出，寬度三毫米以上裂縫，因有鋼筋外曝疑慮須立即修補，零．五毫米至三毫米間，視裂縫有無閉合性、密集度與發展性等，綜合判斷再決定是否修補，零．五毫米以下則不修補。

此外，許鉦漳還表示，國五試辦主線儀控及大客車行駛路肩政策後，小型車行駛時間無明顯改變，但大客車可省下三十至四十分鐘，增加大眾運輸優勢，只要車流回堵超過儀控號誌上游五百公尺，就會啟動主線儀控及大客車行駛路肩政策。

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  • 高公局針對雪隧裂縫進行修補與監測。（高公局提供）

    高公局針對雪隧裂縫進行修補與監測。（高公局提供）

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