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〈北部〉頭城「鷹石尖」斷崖危險 議員促防護

2016-09-21

風管處立告示 但遊客無視

〔記者簡惠茹、林敬倫／頭城報導〕頭城鎮秘境「鷹石尖」坐擁海景，近年在網路竄紅，吸引遊客朝聖；但斷崖沒有防護措施，走往斷崖山路更是坑坑巴巴，相當危險，引起議員關切。管理單位東北角風景區管理處表示，當地是私人土地，必須釐清地權，會請縣府協調並討論安全措施事宜。

鷹石尖海拔四百一十一公尺，坐擁海天一色美景，突出山壁的大石，與斷崖構成老鷹展翅奇特景緻，站立石上好像站在老鷹背上翱翔天際，還能遠眺綿延的海岸線與龜山島，東北角風管處在懸崖邊立有「斷崖危險請勿靠近」告示牌，但人潮依舊絡繹不絕。

縣議員蔡文益說，懸崖邊只有告示牌，沒有任何安全維護與管理措施，真的很恐怖，很多人喜歡站在石上拍照，萬一發生意外，後果不堪設想，相關單位應在懸崖邊做些安全措施，例如人數管控或加裝繫繩與安全扣，對於觀光發展才可長可久。

風管處：私有地權待釐清

「斷崖沒有防護措施，叫人心驚膽顫。」議員黃定和指出，這麼好的景點，前往的山路卻坑坑巴巴，懸崖沒有柵欄很沒有安全感，一不小心就可能掉下去。

東北角風管處副處長陳煜川說，鷹石尖屬私人土地，若要設置安全防護措施，需請縣府幫忙釐清土地所有權，並協調提供使用，因遊客漸多，風管處已設立告示牌警示，提醒注意安全；縣府工商旅遊處長陳長偉表示，會與風管處會勘，積極作為。

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  • 頭城大溪鷹石尖懸崖突出的石頭，許多民眾會爬到此處拍照留念，並感受壯麗的山海美景。（記者林敬倫攝）

    頭城大溪鷹石尖懸崖突出的石頭，許多民眾會爬到此處拍照留念，並感受壯麗的山海美景。（記者林敬倫攝）

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