〈北部〉頭城「鷹石尖」斷崖危險 議員促防護
2016-09-21
風管處立告示 但遊客無視
〔記者簡惠茹、林敬倫／頭城報導〕頭城鎮秘境「鷹石尖」坐擁海景，近年在網路竄紅，吸引遊客朝聖；但斷崖沒有防護措施，走往斷崖山路更是坑坑巴巴，相當危險，引起議員關切。管理單位東北角風景區管理處表示，當地是私人土地，必須釐清地權，會請縣府協調並討論安全措施事宜。
鷹石尖海拔四百一十一公尺，坐擁海天一色美景，突出山壁的大石，與斷崖構成老鷹展翅奇特景緻，站立石上好像站在老鷹背上翱翔天際，還能遠眺綿延的海岸線與龜山島，東北角風管處在懸崖邊立有「斷崖危險請勿靠近」告示牌，但人潮依舊絡繹不絕。
縣議員蔡文益說，懸崖邊只有告示牌，沒有任何安全維護與管理措施，真的很恐怖，很多人喜歡站在石上拍照，萬一發生意外，後果不堪設想，相關單位應在懸崖邊做些安全措施，例如人數管控或加裝繫繩與安全扣，對於觀光發展才可長可久。
風管處：私有地權待釐清
「斷崖沒有防護措施，叫人心驚膽顫。」議員黃定和指出，這麼好的景點，前往的山路卻坑坑巴巴，懸崖沒有柵欄很沒有安全感，一不小心就可能掉下去。
東北角風管處副處長陳煜川說，鷹石尖屬私人土地，若要設置安全防護措施，需請縣府幫忙釐清土地所有權，並協調提供使用，因遊客漸多，風管處已設立告示牌警示，提醒注意安全；縣府工商旅遊處長陳長偉表示，會與風管處會勘，積極作為。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
重建張藥房 彭秀春批政府踢皮球
竹南鎮大埔「張藥房」拆遷爭議多時，行政院長林全允諾，朝原地重建方向進行，內政部長葉俊榮日前到「張藥房」會勘。屋主張森文遺孀彭秀春昨則批評，到場了解卻沒通知，最新進展都不知情，痛批內政部把皮球踢給苗栗縣…
網友回應
熱門新聞
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/20賽果）
- 穿得太火辣 女主播節目直接走光露點...
- 聯準會明決策會議 市場憂心突襲升息
- 吳德榮：颱風恐在關島形成 可能朝台灣來
- 凌性傑／記憶的暗室
- 強颱馬勒卡撲日 2人失蹤、1死逾30傷
- 政院經貿談判辦公室掛牌 鄧振中任總代表 侯清山 王美花副總代表
- 小六戀愛、17歲娶某...「少年阿公」顏寬恒看未成年結婚
- 週刊爆海邊與女親熱 已婚議員撇「怎麼可能」喊告
- 和富商熱戀ing 楊謹華曾為舊愛險跳樓
- 社論》政治統派式微 經濟統派上場
- 郵寄背包夾40公斤毒品 2台灣人在日被捕
- 徐若瑄夫曾入選傑出商業領袖 和前妻育有2女
- MLB》國聯賽揚競爭激烈 小熊韓德瑞克斯最被看好
- 2016台灣美術雙年展《一座島嶼的可能性》
- 翁滋蔓對戲后擺臭臉遭撤封面 翁母：炒新聞
- 18％不公不義還續領？ 蔡丁貴：凸顯制度不公平
- 小英選徐國勇政院發言人 藍委讚：堪稱高招！
- 《自由廣場》陳唐山很清楚：不要為了省錢關閉外館
- 為癌症編程式 微軟：10年後解決它
- 壓力太大？國小生企圖在校跳樓！
- 外援遭拒 「世上最悲傷北極熊」喬遷夢碎
- MLB》衝突過後 普伊格今穿特製T恤嘲諷瘋邦
- 謝淑薇賽事因里約奧運報銷 嗆網協 ：直接公佈單據啦！
- 做最好的事？馮世寬妙答......
- 太平島新建物全都露 政府向Google反映處理
- （影音X2）舒米恩打造都蘭小巨蛋 「阿米斯音樂節」有神祕新梗
- 台股開盤下跌19.66點 報9141.92點
- 疑因經商失敗 男燒炭輕生
- 〈愛情大智慧〉男人不只是 視覺動物
- 台北農產運銷公司總座未如預期請辭
- 樺漢獲外資青睞 股價創新高
- 機車攔腰撞貨車 騎士滑飛20公尺重傷不治
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 《亞洲盃》台灣女排奪第5 歷來最佳戰績
- 疑失足墜湖 9旬婦溺水亡
- KID靠局部特徵 認不出許維恩
- 〈親子會客室〉什麼都學 什麼都不會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉頭城「鷹石尖」斷崖危險 議員促防護
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分