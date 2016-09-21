〈北部〉蜜月灣開發案公展說明會 原地主要求還地
指開發商當年脅迫賣地
〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕內政部昨於頭城鎮公所舉行「變更東北角海岸風景特定區計畫」第二次公開展覽說明會，大溪蜜月灣開發案原地主成立自救會並到場抗議，指當年被博愛企業脅迫賣地，要求退回開發案歸還土地；內政部表示，會將地主意見彙整帶回都委會討論。博愛企業說，公共議題應回歸理性思辯，對於諸多不實扭曲的描述感到遺憾。
羅許建設與博愛企業在一九九八年申請蜜月灣開發案環評，於二○一一年四月間通過，二○一四年四月提出「宜蘭大溪蜜月灣整體開發計畫」，送東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處審查，共規劃海岸遊憩、旅館、別墅等九區，預計投入六十餘億元，開發陸域、海域面積一○七公頃。
內政部營建署正工程司黃振能昨說明東北角海岸風景區相關計畫及使用分區變更的土地，並徵求意見；蜜月灣自救會成員石姓地主說，博愛企業於民國六十年結合公所力量恐嚇地主賣地，地主遭脅迫只能賤售，不過合約載明，若三年內未開發，土地要還給地主，時至今日已四十餘年，早已違背當初承諾，地主們堅決反對開發，要求歸還土地。
守護罟寮灣（蜜月灣舊名）行動聯盟共同發起人孫博萮指出，昨天說明會看不到蜜月灣開發案可行性評估及災害潛勢區檢討，行動聯盟將在都委會表達反對立場。頭城鎮長曹乾舜表示，公所支持開發，但堅守保護環境、海岸公共財的立場，至於地主指控被脅迫賣地，因歷時久遠無法釐清真相，不便評論。
博愛企業：指控不實
博愛企業說，徵收土地由公權力執行，經過法定程序，最後送交內政部審議，博愛只是民間機構，沒有徵收權力，也未與地主直接買賣土地，更沒有恐嚇威脅情形，相關指控均非事實。
看更多！請加入自由時報粉絲團
竹南鎮大埔「張藥房」拆遷爭議多時，行政院長林全允諾，朝原地重建方向進行，內政部長葉俊榮日前到「張藥房」會勘。屋主張森文遺孀彭秀春昨則批評，到場了解卻沒通知，最新進展都不知情，痛批內政部把皮球踢給苗栗縣…
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/20賽果）
- 穿得太火辣 女主播節目直接走光露點...
- 聯準會明決策會議 市場憂心突襲升息
- 吳德榮：颱風恐在關島形成 可能朝台灣來
- 凌性傑／記憶的暗室
- 強颱馬勒卡撲日 2人失蹤、1死逾30傷
- 政院經貿談判辦公室掛牌 鄧振中任總代表 侯清山 王美花副總代表
- 小六戀愛、17歲娶某...「少年阿公」顏寬恒看未成年結婚
- 週刊爆海邊與女親熱 已婚議員撇「怎麼可能」喊告
- 和富商熱戀ing 楊謹華曾為舊愛險跳樓
- 社論》政治統派式微 經濟統派上場
- 郵寄背包夾40公斤毒品 2台灣人在日被捕
- 徐若瑄夫曾入選傑出商業領袖 和前妻育有2女
- MLB》國聯賽揚競爭激烈 小熊韓德瑞克斯最被看好
- 2016台灣美術雙年展《一座島嶼的可能性》
- 翁滋蔓對戲后擺臭臉遭撤封面 翁母：炒新聞
- 18％不公不義還續領？ 蔡丁貴：凸顯制度不公平
- 小英選徐國勇政院發言人 藍委讚：堪稱高招！
- 《自由廣場》陳唐山很清楚：不要為了省錢關閉外館
- 為癌症編程式 微軟：10年後解決它
- 壓力太大？國小生企圖在校跳樓！
- 外援遭拒 「世上最悲傷北極熊」喬遷夢碎
- MLB》衝突過後 普伊格今穿特製T恤嘲諷瘋邦
- 謝淑薇賽事因里約奧運報銷 嗆網協 ：直接公佈單據啦！
- 做最好的事？馮世寬妙答......
- 太平島新建物全都露 政府向Google反映處理
- （影音X2）舒米恩打造都蘭小巨蛋 「阿米斯音樂節」有神祕新梗
- 台股開盤下跌19.66點 報9141.92點
- 疑因經商失敗 男燒炭輕生
- 〈愛情大智慧〉男人不只是 視覺動物
- 台北農產運銷公司總座未如預期請辭
- 樺漢獲外資青睞 股價創新高
- 機車攔腰撞貨車 騎士滑飛20公尺重傷不治
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 《亞洲盃》台灣女排奪第5 歷來最佳戰績
- 疑失足墜湖 9旬婦溺水亡
- KID靠局部特徵 認不出許維恩
- 〈親子會客室〉什麼都學 什麼都不會
標題：〈北部〉蜜月灣開發案公展說明會 原地主要求還地
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email