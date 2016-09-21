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〈北部〉蜜月灣開發案公展說明會 原地主要求還地

2016-09-21

指開發商當年脅迫賣地

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕內政部昨於頭城鎮公所舉行「變更東北角海岸風景特定區計畫」第二次公開展覽說明會，大溪蜜月灣開發案原地主成立自救會並到場抗議，指當年被博愛企業脅迫賣地，要求退回開發案歸還土地；內政部表示，會將地主意見彙整帶回都委會討論。博愛企業說，公共議題應回歸理性思辯，對於諸多不實扭曲的描述感到遺憾。

羅許建設與博愛企業在一九九八年申請蜜月灣開發案環評，於二○一一年四月間通過，二○一四年四月提出「宜蘭大溪蜜月灣整體開發計畫」，送東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處審查，共規劃海岸遊憩、旅館、別墅等九區，預計投入六十餘億元，開發陸域、海域面積一○七公頃。

內政部營建署正工程司黃振能昨說明東北角海岸風景區相關計畫及使用分區變更的土地，並徵求意見；蜜月灣自救會成員石姓地主說，博愛企業於民國六十年結合公所力量恐嚇地主賣地，地主遭脅迫只能賤售，不過合約載明，若三年內未開發，土地要還給地主，時至今日已四十餘年，早已違背當初承諾，地主們堅決反對開發，要求歸還土地。

守護罟寮灣（蜜月灣舊名）行動聯盟共同發起人孫博萮指出，昨天說明會看不到蜜月灣開發案可行性評估及災害潛勢區檢討，行動聯盟將在都委會表達反對立場。頭城鎮長曹乾舜表示，公所支持開發，但堅守保護環境、海岸公共財的立場，至於地主指控被脅迫賣地，因歷時久遠無法釐清真相，不便評論。

博愛企業：指控不實

博愛企業說，徵收土地由公權力執行，經過法定程序，最後送交內政部審議，博愛只是民間機構，沒有徵收權力，也未與地主直接買賣土地，更沒有恐嚇威脅情形，相關指控均非事實。

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  • 蜜月灣開發案前地主組成自救會，到會場抗議，要求退回開發案歸還土地。（記者林敬倫攝）

    蜜月灣開發案前地主組成自救會，到會場抗議，要求退回開發案歸還土地。（記者林敬倫攝）

  • 內政部營建署舉辦「變更東北角海岸風景特定區計畫」第二次公開展覽說明會。（記者林敬倫攝）

    內政部營建署舉辦「變更東北角海岸風景特定區計畫」第二次公開展覽說明會。（記者林敬倫攝）

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