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〈北部〉反蜜月灣開發 林聰賢重申寸土不讓

2016-09-21

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕有關蜜月灣開發案，宜蘭縣政府多次向內政部陳情，要求保護海岸敏感地區，但內政部僅將「海岸發展區」變更為「景觀保護區」，其餘意見不採納。縣長林聰賢昨重申保護海岸公有、寸土不讓的立場，部分「別墅區」應變更為保護區，「旅館區」的公有地應變更為綠地。

「保護海岸公有，寸土不讓。」縣長林聰賢重申，在公地公用、確保公共性與親水性，以及減少並預防災害發生的前提下，希望開發單位能重提計畫，也希望內政部能與地方政府協力守護海岸線。

林聰賢說，東北角沿岸山坡地地質敏感，又是土石流潛勢溪流影響範圍，坡度超過三十％，部分「別墅區」土地應變更為「保護區」，不得做為開發基地，部分「旅館區」公有土地，應變更為公園或綠地等公共設施，以公地公用原則，縣府堅持任何設施或開發，都不得影響民眾自由使用海岸及親水的權利。

「敏感地質若開發，出了人命誰負責？」立委陳歐珀表示，先前交通部觀光局僅要求開發單位做環境差異分析，就令宜蘭縣民無法接受，蜜月灣開發案部分別墅、旅館區，不但在土石流潛勢區，坡度更超過三十％，貿然開發勢必危及居民生命財產安全，出事誰要負責？內政部應審慎評估，以免憾事發生。

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