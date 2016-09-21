〈北部〉文學作家周金波座談會 兒女憶當年
2016-09-21
〔記者林欣漢／基隆報導〕「旭石田社區工場」昨天在基隆小英之友會舉辦「被白浪淹沒的台灣文學作家周金波」座談會，周金波的女兒周嬪里、周嬪淑特地從美、日返台參加，細數兒時過往及印象中的父親，文化局也規劃明年續辦二二八事件走讀系列活動，讓二二八事件完整原貌，讓更多人知道。
周金波與李寶玉育有八名子女，近年大兒子周振英、二兒子楊振賢、三兒子周振才、四兒子楊振隆等人積極奔走台、日兩地，蒐集保存周金波遺留下來的文學作品，也和台南的台灣文學館合作典藏等事宜。
周嬪里、周嬪淑昨天表示，她倆人都是二戰後才出生，很多事情父親都藏在心裡沒說出來，直到長大、結婚後，才瞭解二二八事件的真相，也發現小時候，葉俊麟等文人常出現在家裡，與父親一同吟詩作對。
周金波於一九二○年出生於基隆，因為台灣「抽豬母稅」的習慣，身為長孫的楊金波改姓「周」，他的兒子也有一半姓周、一半姓楊，二二八事件時，周金波三度被憲兵隊、警察局、要塞司令部逮捕，他的弟弟楊國仁更因此遇難。
虎口餘生的周金波受創極深，就此不問政治，將情感寄予文藝和電影戲劇創作，憑藉流利日文，將多部日本劇本改編為台語電影，如「紗蓉之戀」、「女真珠王的復仇」、「秋風夜雨」等，於二十年前因淋巴癌於日本滋賀逝世，享壽七十六歲。
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