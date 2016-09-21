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〈北部〉中國貨輪漏油清污 廈門允勘察移除

2016-09-21

〔記者吳正庭、甘芝萁／金門報導〕處理中國「港泰台州」貨輪漏油事件，金門縣長陳福海昨天與廈門市聯繫，廈門同意在近期抵金勘察，進一步派船進行殘油移除及船體移除作業。

針對外界質疑「港」輪漏油擴散、攔油索斷裂及船身傾斜，金門現場指揮官傅豫東表示，擴散是厚度不足的油花、攔油索確有斷裂，污油沒有逸出安全範圍，有關「傾斜」角度，「大概一個指幅，不到五度吧」。

航港局副局長林昌輝表示，初步了解港泰台州號有三處破洞，分別在左舷三油櫃、左舷四油櫃以及右舷三油櫃，已請金門縣府及環保單位協助，預計九月廿五日前會將擦攤、礁岩上的油污清乾淨，並再將貨輪上的油櫃卸除，同時間也會要求中方提交救助計畫，原則上希望可以將船拖救，若無法拖救，採用原地拆解，至少需花一年時間才能回復。

林昌輝指出，這二天會再進行水下攝影，了解船底下方是否還有破損，船上油櫃移除部分，也會盡快招標，預計一週內可以處理完畢，粗估抽油費用約花費一百萬，將向中方求償。

不過目前該船所屬公司因財務糾紛，船公司已申請破產，林昌輝表示，我方已扣押該船六名船員，對於後續求償，已商請海基會協助辦理。

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  • 中國「港泰台州」貨輪出現傾斜，環保人員持續在岸邊進行除污任務。（記者吳正庭攝）

    中國「港泰台州」貨輪出現傾斜，環保人員持續在岸邊進行除污任務。（記者吳正庭攝）

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