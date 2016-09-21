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〈北部〉10.1公費流感疫苗開打 對象放寬

2016-09-21

〔記者盧賢秀／基隆報導〕十月一日公費流感疫苗開打，今年將放寬接種對象，五十歲以上民眾、十九歲以上高風險慢性病患、高中職以下學生及產後六個月內婦女都可免費接種疫苗，希望提升社區免疫力降低流感重症。

開放50歲以上民眾

台灣歷年來流感疫情從十月下旬開始升溫，年底至明年初為高峰期，會持續至農曆春節。今年流感疫情特別嚴重，農曆過年期間，各大醫院都被塞爆。由於施打疫苗兩週後才會產生保護力，因此，衛生局長吳澤誠呼籲民眾儘早接種疫苗，尤其是老人和小孩等高危險群。

過去公費流感疫苗施打對象為六十五歲以上長者、六個月以上到國小學童、孕婦及五十至六十四歲的高風險慢性病患者；今年擴大施打對象擴，五十歲以上的成人，高中職（五專一至三年級）以下的學生，還有產後六個月婦女等，都可免費接種。

基隆市今年採購疫苗數量將達九萬多劑，比去年增加一倍；同時將結合醫療群進入校園，為學生集體施打。

採購疫苗數量 比去年增一倍

吳澤誠指出，施打流行性感冒疫苗並不是不會感冒，重點是可降低流感重症，為了鼓勵市民接種流感疫苗，將舉辦摸彩活動，接種民眾送摸彩券，十二月八日公開抽出中獎者，希望基隆市流感疫苗接種涵蓋率提高至二十六%以上，提高社區群體免疫力。

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