〈北部〉國民運動中心12月試營運 一個月免費
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市第一家國民運動中心預定十二月一日起試營運，試營運期一個月免費之外，營運期也釋出優惠，游泳池和桌球室在正式營運半年內打六折，六個月至三年期間尖峰時間八折、離峰時間六折，其他項目優惠還在精算協商中。
預計月底取得使用執照
國民運動中心已經完工，預計月底取得使用執照，交給OT營運廠商進行裝潢，惟戶外高爾夫及棒球打擊練習場受天候影響，完工期程未確定，館內設施預計十二月一日試營運，試營運一個月時間開放市民免費進場體驗。
市長林右昌昨指出，國民運動中心在興建期間甄選OT廠商，一○一年九月就已和營運廠商簽約，訂定各項收費標準，大部分都比照台北市，不過使用空間和項目等規劃和台北市相較都有落差，因此近日跟營運廠商協調後，營運期間釋出各項優惠利多。
明年元月正式營運，游泳池（包含蒸氣室及烤箱等水療設施）和桌球室前半年打六折，半年後至一○八年底尖峰時段八折、離峰時段打六折，其他的項目請廠商精算再研議，同時營運三年後再視營運狀況協商，希望培養客群、累積企業形象。
游泳池、桌球室 前半年打六折
體育場場長郭台英指出，國民運動中心收費標準，游泳池一天有三場次，全票一百一十元、優待票八十元。多功能教室、一般教室、體適能教室，一般課程每人每小時一百元、進階課程每人每小時二百元，體適能教室（健身房和飛輪教室）每人每小時五十元。
另外綜合球場、羽球場、籃球、排球場、攀岩場、桌球桌、棒球打擊場及高爾夫球打擊場，也都訂有不同的收費標準；六十五歲以上的長者一般時段半價，公益時段免費。
此外，因應基隆多雨，國民運動中心六樓沿著建物周邊設置有步道，可讓民眾免費散步、健走。
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