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〈北部〉全台吉祥物PK 貓裏喵訪鶴岡國中催票

2016-09-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕全台吉祥物ＰＫ戰吸引全台三十二隊、五十七隻吉祥物賣萌，苗栗縣派出吉祥物「貓裏喵」參賽，目前近萬票，網路排名第三，縣府文化觀光局本週起安排「貓裏喵」走入校園催票，昨天首站到公館鄉鶴岡國中，「貓裏喵」與全校二百多名學生大跳舞曲「妖怪手錶」，有學生為歡迎貓裏喵把鼻子塗紅、畫上鬍鬚，全力為貓裏喵催票。

文觀局指出，「貓裏喵」是以石虎的形象設計，取「苗（貓）」的諧音，圓圓的大眼睛、嘴角上揚的神情、生動的鬍鬚，總是天真又快樂的樣子，深獲學生族群喜愛。

公館鄉鶴岡國中師生因為非常喜愛貓裏喵，還寫信到「苗栗縣1999服務讚」，力邀貓裏喵到校與學生同歡。

「貓裏喵」昨天上午現身，立刻受到全校師生歡呼，貓裏喵活潑可愛地邊走邊跳，沿路與學生打招呼，有學生為歡迎貓裏喵，還把鼻子塗成紅色、臉頰畫上鬍鬚，並在胸口別上紅色領結，相當可愛。

貓裏喵也惡補了與全校師生大跳「妖怪手錶」，並安排有獎徵答，讓學生認識貓裏喵的由來，寓教於樂。

文觀光局長邱蓬新表示，全台吉祥物ＰＫ戰正如火如荼進行，希望鄉親全力支持，每天投貓裏喵一票，投票網址：http://www.2016pk.tw/vote_page/33，每人每天可投一次，還可參加抽獎！

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  • 貓裏喵與鶴岡國中師生大合照，全力催票。（記者張勳騰攝）

    貓裏喵與鶴岡國中師生大合照，全力催票。（記者張勳騰攝）

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