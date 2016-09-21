| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉重建張藥房 彭秀春批政府踢皮球

2016-09-21

〔記者許展溢、蕭婷方／綜合報導〕竹南鎮大埔「張藥房」拆遷爭議多時，行政院長林全允諾，朝原地重建方向進行，內政部長葉俊榮日前到「張藥房」會勘。屋主張森文遺孀彭秀春昨則批評，到場了解卻沒通知，最新進展都不知情，痛批內政部把皮球踢給苗栗縣政府，政府再不作為，將重啟抗爭；對此，苗栗縣政府回應，尊重中央決定。

彭秀春認為，感到林全很有誠意想要解決問題，內政部有權抉擇後續發展，但現在卻說，張藥房的土地是苗栗縣政府的，不是中央想重建就能重建，將責任推給苗栗縣政府，萬一縣府不同意怎麼辦？

「根本是互踢皮球！」彭秀春不滿地說，「拆房子很快、很簡單」，但一拖三年過去，還要他們等多久？

其中一戶遭徵收屋主黃福記兒子黃坤麟無奈說，寄望全放在政府，但這麼多年過去，還是沒辦法解決，「毫無誠意」，如果苗栗縣政府與內政部互踢，不知道等到什麼時候。

縣府︰尊重中央決定

苗栗縣政府回應，大埔案內政部是被告，縣府只是參加人，尊重法院的最終判決，張藥房舊址現在是都市計畫道路用地，需變更為建築用地才有可能重建，若中央檢視法令可行，取得張藥房原地重建的法律基礎，縣府尊重中央的決定。

內政部政次花敬群回應，「原地重建的方向與目標一直都沒有改變過」，內政部與苗栗縣政府均持續評估可行的配套措施，很快就有具體重建方案出爐。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
損壞沒人修 鄰里監視器淪裝飾品

民政局允儘快修妥桃園市升格後，新增的鄰里監視系統交由警察局負責，多位市議員昨天在民政局工作報告批評說，鄰里監視系統故障後未及時修復，淪為治安…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：〈北部〉重建張藥房 彭秀春批政府踢皮球


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.