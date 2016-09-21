〈北部〉重建張藥房 彭秀春批政府踢皮球
2016-09-21
〔記者許展溢、蕭婷方／綜合報導〕竹南鎮大埔「張藥房」拆遷爭議多時，行政院長林全允諾，朝原地重建方向進行，內政部長葉俊榮日前到「張藥房」會勘。屋主張森文遺孀彭秀春昨則批評，到場了解卻沒通知，最新進展都不知情，痛批內政部把皮球踢給苗栗縣政府，政府再不作為，將重啟抗爭；對此，苗栗縣政府回應，尊重中央決定。
彭秀春認為，感到林全很有誠意想要解決問題，內政部有權抉擇後續發展，但現在卻說，張藥房的土地是苗栗縣政府的，不是中央想重建就能重建，將責任推給苗栗縣政府，萬一縣府不同意怎麼辦？
「根本是互踢皮球！」彭秀春不滿地說，「拆房子很快、很簡單」，但一拖三年過去，還要他們等多久？
其中一戶遭徵收屋主黃福記兒子黃坤麟無奈說，寄望全放在政府，但這麼多年過去，還是沒辦法解決，「毫無誠意」，如果苗栗縣政府與內政部互踢，不知道等到什麼時候。
縣府︰尊重中央決定
苗栗縣政府回應，大埔案內政部是被告，縣府只是參加人，尊重法院的最終判決，張藥房舊址現在是都市計畫道路用地，需變更為建築用地才有可能重建，若中央檢視法令可行，取得張藥房原地重建的法律基礎，縣府尊重中央的決定。
內政部政次花敬群回應，「原地重建的方向與目標一直都沒有改變過」，內政部與苗栗縣政府均持續評估可行的配套措施，很快就有具體重建方案出爐。
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