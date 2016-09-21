〈北部〉梅象聯絡道整修 秀泰雅風情
2016-09-21
〔記者蔡政珉／泰安報導〕泰安鄉公所有鑑於士林、梅園與象鼻南三村道路交通不便，造成鄉親往來須繞經小路或遠路，耗時費力，透過立委高金素梅向原民會爭取兩千八百萬元經費，施作具泰雅特色的「梅象聯絡道改善整修工程」，已完工通行。
「道路改善工程完工後應該可以節省半小時的路程。」泰安鄉長劉美蘭表示，舊有的「梅象聯絡道」因為年久失修，坑坑洞洞，加上土石坍方，部落村民只能依靠山路或小路通行。
劉美蘭指出，現在道路完工通行，由於鄉公所當時提報計畫是以原住民特色作為目標，所以除了將總長五公里的梅象聯絡道路面整平拓寬外，鄉公所也設計在道路護欄、上下邊坡駁坎等處，將泰雅族「祖靈之眼」的部落意象融入其中，讓重新出發的梅象道展現出濃濃泰雅風情。
劉美蘭也說，除了打造具有泰雅族特色的聯絡道，聯絡道的邊坡和駁坎也可以發揮穩定土石，保障周圍鄉親栽種的農作物效果，一舉多得。
劉美蘭表示，過去曾長期在梅園村服務，讓她深切了解到擁有完整、暢通的聯絡道對於族人和鄉親的重要性，所以積極提報計畫、設計，除了提供給鄉親一條安全出入的道路，也可以讓外地遊客一窺當地泰雅族特色。
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