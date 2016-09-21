〈北部〉頭份設雨水下水道 路證卡關10個月

2016-09-21

〔記者蔡政珉／頭份報導〕卡關十個月，頭份市雨水下水道工程無法動工！縣府去年向中央爭取一億一千五百萬元經費，建構頭份市永貞、自強路口經永貞、民族路口、至八德一路共兩期的雨水下水道工程，卻因遲遲未取得路權單位公路總局核發路證，工程卡關已經十個月，地方人士遲等不到何時開工訊息。

縣府水利處下水道科表示，曾三度送交工程計畫給公路總局，無奈一直未通過，路證無法核發，縣府也不能貿然施工，目前正準備再送交計畫書，希望兩週內有好結果。

水利處下水道科指出，此下水道工程必須遞交交通維持計畫，即施工後如何讓當地交通不打結，還有工區限速問題；另外，計畫也必須套繪出相關地下管線位置，例如高壓電線、中華電信寬頻網路，之前更發現工程可能波及自來水集水廠主幹線，目前已聯繫自來水公司將主幹線從民族路遷移至自強路。

下水道科強調，必須先套繪才能釐清相關地下管線分布狀況，以了解之後施工空間，避免影響到其他管線，再將工程資料送交給路權單位公路總局核可。

工程計畫描繪不完整 公路總局三退

公路總局苗栗工務段則表示，曾三次收到苗縣府申請，但審議後發現工程計畫的平面圖、斷面圖以及管線分布位置描繪得不清夠楚，所以退回請苗縣政府再送交工程計畫。

縣府去年爭取到中央補助後，於去年十一月中表示工程前置行政作業大致已完成，可望儘速進場施作，希望能改善當地地勢較低窪，遇豪大雨以及颱風容易淹水狀況，工程完工後可將此區雨水匯入永貞路幹線，進入永貞抽水站將雨水排出，以紓解此區域淹水。