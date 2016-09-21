〈北部〉復耕荒廢茶園 東光社區不灑藥

2016-09-21

〔記者黃美珠／關西報導〕自己的農業自己救！新竹縣關西鎮東光社區總幹事范揚清，用現代健康耕作概念復耕荒廢茶園，完全不灑農藥，以兩年試種並自費通過藥檢，量產試賣後反應不錯，昨天邀請地方種茶前輩們到場了解，重新認識「茶業」的新春天。

范揚清說，這項廢耕茶園的生態復育計畫，是他和社區發展協會理事長游興財、里長葉明璋等人的共同理想，也感謝六十三歲里民詹前富的成全，無償提供約七分地茶園，讓他大展身手。

去年起他將茶園分成三種模式經營，發現放任不管理或充分管理、除草，產量都不如稍作管理、除草的區域好。因為完全放任不管，茶菁的天敵數量過大；充分管理則費工又產量不如預期。

他說，進行這樣做實驗是想讓過去慣用農藥，以求最大收成的老茶農們有新想法。兩年實驗下來，綠茶茶菁雖然一年只能收成約一千公斤，僅是老茶農一年收成的三分之一，卻因健康、天然，售價反而高出傳統茶葉很多。希望這樣的結果，讓願意一起復耕的老人家用新觀念種茶。

為了確認茶葉確實沒有農藥問題，范揚清特地送檢新竹食品研究所，證明沒有農藥，獲得「農藥未檢出」的報告。

東光社區生態復育茶園成效顯現，昨天上午邀請鄉親觀摩。里長葉明璋說，他深具信心，可以採下茶菁就放入嘴巴咀嚼，直接「喫茶」保證無毒；也有居民在茶樹上發現螳螂的卵鞘，見證了當地茶葉的健康和有機。