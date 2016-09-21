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〈北部〉打造育花園 寶石國小老師吳皎菁獲表揚

2016-09-21

〔記者黃美珠／新埔報導〕教師節將到，新竹縣共有卅八名特殊優良老師獲得表揚，其中新埔鎮寶石國小教師吳皎菁，利用校內生物環境進行蝴蝶生態的教學研究、鳥類幼雛保護，打造「育花園」將環境、生命教育融入生活，教學團隊曾獲教育部教學卓越獎，廿六日將接受縣府表揚。

吳皎菁任教已十七年，位於鄉下的寶石國小，讓她運用對自然科的愛好，營造出一處萬紫千紅的「育花園」，園內看得到紅紋鳳蝶的幼蟲與黃蝶、紫斑蝶、淡小紋青斑蝶翩翩飛舞。

她說，這座育花園是根據生態物種的環境，植栽相關植物所打造。學生透過接觸學習，利用「昆蟲」這一堂課實地觀察，嘗試照料蝴蝶幼蟲，體驗生命的變化。

在生活中教學的方式，讓小朋友們習慣從生活中學習，她與學生們一起找資料、共同發現答案，吳皎菁曾在一百學年度拿到優良教學設計競賽優選。

寶石國小校長范瑞祝說，吳皎菁教學講解仔細、活潑有趣，配合推動環境和生命教育，對校內動、植物充分掌握，是自然科教學的最佳顧問。

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  • 新竹縣寶石國小教師吳皎菁（左），指導學生觀察「育花園」內的蝴蝶等。 （記者黃美珠攝）

    新竹縣寶石國小教師吳皎菁（左），指導學生觀察「育花園」內的蝴蝶等。 （記者黃美珠攝）

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