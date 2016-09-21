〈北部〉解竹北市場違停 將建立體停車場

2016-09-21

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北傳統市場周邊的中正東路等道路，常見並排停車等違規亂象，竹北市公所去年五月向縣府提案規劃立體停車場，近日終獲回應！市公所表示，已獲縣府同意，公所準備編列一億五千萬元興建立體停車場，初步規劃四百多個汽、機車格，預計明年底前可完工啟用。

竹北市公所表示，由縣府委託公所辦理停車收費的中正東路等兩處公有停車場，只有九十四個車位，且動線不良，但附近有傳統市場、竹仁國小，加上中正東路沿線店家林立，尖峰時段車水馬龍，民眾頻頻抱怨找不到車位。

新竹縣警察局因接獲民眾投訴市場周邊的交通亂象，將中正東路等路段列為加強取締、拖吊的重點區域，但買菜、購物、用餐和接送小孩的臨停車輛多，仍屢見並排違規停車，威脅人車安全。

竹北市長何淦銘表示，市場周邊如果有方便停車的空間，應可大幅改善中正東路的交通問題，因此公所去年五月廿六日行文縣府，建請同意變更中正東路停車場的管理者並規劃為立體停車場。

縣府交通旅遊處表示，已在上月同意由竹北市公所就地興建中正東路立體停車場，目前雙方正在商談簽約細節。

規劃241個汽車格 175個機車格

市公所公用事業課指出，公所將在年底編列一億五千萬元興建三層樓鋼構建物，鋪設混凝土車道，打造成四個平面停車場，樓地板面積六百四十二坪，初步規劃二百四十一個汽車格，一百七十五個機車格。

公用事業課說，近期將與縣府協調權利金分配，預算通過後就會開始規劃，明年動工，預計明年底開始停車收費，屆時收益將按比例分配，先支付建置成本，希望將公共資源發揮最大效益，有效紓解傳統市場周邊停車一位難求的窘境。