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〈北部〉公園樹木白蟻為患 市府將清點

2016-09-21

〔記者謝武雄、李容萍／綜合報導〕桃園市有四八○座公園，多數由區公所負責養護，市議員萬美玲、劉茂群、梁為超昨天質詢時批評說，區公所只重視表面上的環境整潔，但對於樹木的照顧能力卻是零，桃園區不少樹木白蟻為患，要求市府清點全市樹木的健康狀況；副市長游建華說，會要求各區公所清點，農業局負責病蟲害防治。

萬美玲說，她和劉茂群、梁為超在颱風前夕到桃園區的公園查看，發現很多樹木已被白蟻侵蝕、樹幹被掏空，還有很多路樹遷就人行道，竟把樹根截斷，同德國小附近的一棵路樹，靠近土壤根部已經萎縮，不堪颱風吹襲。

劉茂群也關切八德區的公園樹木被白蟻侵蝕的情形，八德區長陳玉明答覆說，約有五十棵樹木遭白蟻侵蝕。

大溪慈湖園區 虎頭蜂出沒

另外，大溪區慈湖園區九月初有成群的虎頭蜂出沒，甚至在公廁前飛舞，讓遊客飽受驚嚇，市府風景區管理處已拉起警戒線、張貼警告牌提醒遊客注意，市議員楊朝偉昨天電請市府農業局派員協助捕蜂，但捕蜂人員前腳剛走，成群的虎頭蜂又飛回該處啃食樹幹汁液。

風管處處長葉宗賦表示，因為當地並非虎頭蜂的築巢地點，而是覓食地點，目前已圍起警戒線。

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  • 慈湖園區出現成群虎頭蜂吸取樹幹汁液。（記者李容萍攝）

    慈湖園區出現成群虎頭蜂吸取樹幹汁液。（記者李容萍攝）

  • 議員萬美玲（左起）、劉茂群、梁為超抱怨路樹遭白蟻肆虐情況嚴重。（記者謝武雄攝）

    議員萬美玲（左起）、劉茂群、梁為超抱怨路樹遭白蟻肆虐情況嚴重。（記者謝武雄攝）

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