| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉滿意市府效率嗎？ 12位區長沒人舉手

2016-09-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市十二區的區長昨天到市議會備詢，國民黨市議員魯明哲誇讚中壢區公所執行率高達七成，但身兼民進黨團總召的市議員黃傅淑香卻不以為然，批評中壢區公所錢花得很快，工作效率卻是零。她以龍岡路坑洞為例，區公所竟然十天才能派工，但養工處只花了一個半小時就做好，區公所在升格後反而效率變差，乾脆虛級化。

中壢區長林香美解釋說，道路坑洞修復，一般都在四小時內完成修補，龍岡路因為靠近地下道，由於地下道滲水，導致道路修補數十次，根本解決之道是封閉龍岡地下道進行徹底修復，但封閉龍岡路地下道茲事體大，要和相關單位協商，所以才要十天，議員誤會了。

除了議員不滿意區長，區長對於市府各單位的行政效率也不敢苟同，魯明哲詢問十二位區長，對市府行政效率滿意者舉手，結果竟無人舉手。有十一個區長認為市府的效率「馬馬虎虎」，新屋區長徐同治當場抱怨效率太慢，讓在座的副市長游建華、民政局長湯蕙禎相當尷尬。

廣告
  • 是否滿意市府行政效率，12位區長都未舉手。（記者謝武雄攝）

    是否滿意市府行政效率，12位區長都未舉手。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
損壞沒人修 鄰里監視器淪裝飾品

民政局允儘快修妥桃園市升格後，新增的鄰里監視系統交由警察局負責，多位市議員昨天在民政局工作報告批評說，鄰里監視系統故障後未及時修復，淪為治安…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：〈北部〉滿意市府效率嗎？ 12位區長沒人舉手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.