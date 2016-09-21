〈北部〉滿意市府效率嗎？ 12位區長沒人舉手

2016-09-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市十二區的區長昨天到市議會備詢，國民黨市議員魯明哲誇讚中壢區公所執行率高達七成，但身兼民進黨團總召的市議員黃傅淑香卻不以為然，批評中壢區公所錢花得很快，工作效率卻是零。她以龍岡路坑洞為例，區公所竟然十天才能派工，但養工處只花了一個半小時就做好，區公所在升格後反而效率變差，乾脆虛級化。

中壢區長林香美解釋說，道路坑洞修復，一般都在四小時內完成修補，龍岡路因為靠近地下道，由於地下道滲水，導致道路修補數十次，根本解決之道是封閉龍岡地下道進行徹底修復，但封閉龍岡路地下道茲事體大，要和相關單位協商，所以才要十天，議員誤會了。

除了議員不滿意區長，區長對於市府各單位的行政效率也不敢苟同，魯明哲詢問十二位區長，對市府行政效率滿意者舉手，結果竟無人舉手。有十一個區長認為市府的效率「馬馬虎虎」，新屋區長徐同治當場抱怨效率太慢，讓在座的副市長游建華、民政局長湯蕙禎相當尷尬。