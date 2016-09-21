〈北部〉損壞沒人修 鄰里監視器淪裝飾品
2016-09-21
民政局允儘快修妥
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市升格後，新增的鄰里監視系統交由警察局負責，多位市議員昨天在民政局工作報告批評說，鄰里監視系統故障後未及時修復，淪為治安裝飾品；民政局長湯蕙禎表示，今年度的小型工程款還有剩餘，會統計各區需求趕快修妥。
副市長游建華表示，由於個資法的緣故，新設的鄰里監視系統一律交由警察局統籌辦理，各區監視系統的分布以治安為考量，各警分局已會同區公所、各里辦公室訂定優先修復順序，從去年起分三年編列預算、發包修復，目前都按照進度執行。
市議員梁為超、葉明月表示，民眾遇到治安問題都會調閱里辦公室監視系統想還原真相，但很多里長抱怨，升格後的鄰里監視系統變成「爹不疼、娘不愛」，市府、區公所不再編列預算，只能靠里辦公室的有限經費維持，損害比例甚高，民眾想調閱監視錄影常常落空或畫面效果不佳。
市議員萬美玲也說，里辦公室的監視系統要升級、更換「等到天荒地老」，民眾只能自求多福；市議員劉茂群說，監視系統要好好維護，否則就淪為治安裝飾品。
另外，市議員謝彰文質詢說，各里辦公室竟被要求負責發放「日據時期徵召海外生死不明證明文件」、「實際從事漁業證明」、「非軍事管制區採取沿海自用少量砂石證明」、「無固定職業收入、家庭賴其生活證明」等十二項文書，以「日據時期徵召海外生死不明證明」為例，很多里長都是三、四十歲的年輕人，哪裡知道日治時期的歷史？卻礙於情面不得不開出證明。「非軍事管制區採取沿海自用少量砂石證明」也不是里長有權查證的，會害里長誤踩法律紅線。
對此，湯蕙禎認為不合理，允諾檢討。
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損壞沒人修 鄰里監視器淪裝飾品
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