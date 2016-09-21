| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉損壞沒人修 鄰里監視器淪裝飾品

2016-09-21

民政局允儘快修妥

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市升格後，新增的鄰里監視系統交由警察局負責，多位市議員昨天在民政局工作報告批評說，鄰里監視系統故障後未及時修復，淪為治安裝飾品；民政局長湯蕙禎表示，今年度的小型工程款還有剩餘，會統計各區需求趕快修妥。

副市長游建華表示，由於個資法的緣故，新設的鄰里監視系統一律交由警察局統籌辦理，各區監視系統的分布以治安為考量，各警分局已會同區公所、各里辦公室訂定優先修復順序，從去年起分三年編列預算、發包修復，目前都按照進度執行。

市議員梁為超、葉明月表示，民眾遇到治安問題都會調閱里辦公室監視系統想還原真相，但很多里長抱怨，升格後的鄰里監視系統變成「爹不疼、娘不愛」，市府、區公所不再編列預算，只能靠里辦公室的有限經費維持，損害比例甚高，民眾想調閱監視錄影常常落空或畫面效果不佳。

市議員萬美玲也說，里辦公室的監視系統要升級、更換「等到天荒地老」，民眾只能自求多福；市議員劉茂群說，監視系統要好好維護，否則就淪為治安裝飾品。

另外，市議員謝彰文質詢說，各里辦公室竟被要求負責發放「日據時期徵召海外生死不明證明文件」、「實際從事漁業證明」、「非軍事管制區採取沿海自用少量砂石證明」、「無固定職業收入、家庭賴其生活證明」等十二項文書，以「日據時期徵召海外生死不明證明」為例，很多里長都是三、四十歲的年輕人，哪裡知道日治時期的歷史？卻礙於情面不得不開出證明。「非軍事管制區採取沿海自用少量砂石證明」也不是里長有權查證的，會害里長誤踩法律紅線。

對此，湯蕙禎認為不合理，允諾檢討。

廣告
  • 桃園市升格後，鄰里監視系統由於沒有維修經費，很多都變成裝飾品。（記者謝武雄攝）

    桃園市升格後，鄰里監視系統由於沒有維修經費，很多都變成裝飾品。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
損壞沒人修 鄰里監視器淪裝飾品

民政局允儘快修妥桃園市升格後，新增的鄰里監視系統交由警察局負責，多位市議員昨天在民政局工作報告批評說，鄰里監視系統故障後未及時修復，淪為治安…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：〈北部〉損壞沒人修 鄰里監視器淪裝飾品


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.