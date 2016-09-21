〈北部〉鐵路地下化 擬拆5陸橋、填8地下道
〔記者邱奕統／桃園報導〕市長鄭文燦力推的台鐵桃園段鐵路地下化工程，最快在今年底完成複審後將送到國發會核定，可能在一○八年動工。市府表示，桃園區到平鎮區的五座陸橋、八座地下道屆時可能拆除或填平，並消除沿線十九處平交道。由於這些陸橋、地下道的車流量都很大，會做好交通配套及疏導計劃，避免陷入交通黑暗期。
桃園車站 將打造成桃園新站特區
鄭文燦昨天表示，鐵路地下化後將拆除陸橋，打通前、後站區，對桃園帶來重大改變。以桃園區為例，三民陸橋（廣明路橋）、民族陸橋、民生地下道、桃鶯陸橋都會拆除或填平，屆時桃園車站附近將打造成猶如新北市新板特區的「桃園新站特區」。
他說，台鐵地下化完成後，桃園區到平鎮區也會增加一條約二十七公里長的縱貫公路，讓南北交通更便利。
市府交通局指出，鐵路地下化從桃園至平鎮，全長約十七公里，沿線經過桃園區桃鶯陸橋、民族陸橋、三民陸橋（廣明路橋）、中壢區中原陸橋、平鎮區中豐陸橋共五座，以及桃園區林森路地下道、民生地下道，中壢區中和路地下道、元化路地下道、龍岡路地下道、普忠路地下道，平鎮區振興西路地下道、環南路地下道。
這些陸橋或地下道目前都是連結前站、後站的重要通道，在上下班的交通尖峰時段，每小時車流量最少都有一千五百輛次，最多甚至可達二千輛次至三千輛次，一旦配合地下化工程拆除或填平，對桃園交通勢必帶來衝擊。
交通局指出，鐵路地下化可行性評估仍在中央複審階段，最快在一○八年才會動工，沿線的五座陸橋、八個地下道，除了元化路地下道屬於機場捷運工程，勢必拆除，其餘存廢尚未定論，但應該都會拆除或填平，屆時會配合地下化工程進度做好相關配套，例如陸橋可以等地下化工程完工後再拆除，以降低交通的衝擊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
民政局允儘快修妥桃園市升格後，新增的鄰里監視系統交由警察局負責，多位市議員昨天在民政局工作報告批評說，鄰里監視系統故障後未及時修復，淪為治安…
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 裘莉為追查小布這件事 竟出動私家偵探...
- 台灣高鐵10/27上市 江耀宗將接任董座
- 看問題》給政府獻兩招
- 泛太平洋女網賽》先盛後衰 雙詹出局
- 孫翠鳳率青年軍 么嘍正傳首部曲青春登場
- 藍八縣市長訪中 林全：不能傷害國家主權
- 丹東女首富 助北韓發展核武
- 洗腎婦掀衣、胡說 急性譫妄症上身
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 小布曾陪裘莉走過這件事 3年婚姻仍挺不住
- 吳慷仁搶金 看好楊謹華 二度入圍 最大對手是評審
- 紐約爆炸案嫌犯曾去阿富汗 「回來變了個人」
- 《台股青紅燈》量縮怎麼辦？
- 投資環境惡化 上市櫃自中匯回續創高
- 兆豐海外金檢4缺失 限2週提改善
- 甲苯大貨車自撞 人車變焦炭
- 卡位央行總裁？ 辜朝明陳師孟被點名
- 〈生活大補帖〉斷捨離 房子變大了
- 染指女友智障妹 智障男緩刑2年
- 截肢國手程銘志 帕運「銀」回榮耀
- 三星Note 7 南韓28日重新開賣
- 轉PO虐鼠 動保所送辦 檢不起訴
- OPEC即將集會 國際油價小漲小跌
- 【愛讀書】《有的記得，有的忘了》
- 安倍會希拉蕊 談國際局勢與TPP
- 《自由廣場》《921震災17週年》第一名的縣長，防災最後一名？
- 〈親子會客室〉什麼都學 什麼都不會
- 政院經貿談判辦公室掛牌 鄧振中任總代表 侯清山 王美花副總代表
- 證券行情表、證券表格
- 馬尼尼為／詩三首
- 拆國光西站 市府不需賠錢 柯︰楊堅持是對的
- 消毒燈誤當照明燈 86名學童紫外線灼傷眼
- 最佳十人搶2席 小胖拚當第1人
- 公視新董事下周開工 舒米恩最怕這件事
- 太平島新建物全都露 政府向Google反映處理
- 日本遭規模6.1強震襲擊 尚未有海嘯災損
- 停火協議一結束 敘政府軍就開火
- KID靠局部特徵 認不出許維恩
- 王丹／【洛杉磯傳真】什麼時候看什麼書
標題：〈北部〉鐵路地下化 擬拆5陸橋、填8地下道
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email