〈北部〉鐵路地下化 擬拆5陸橋、填8地下道

2016-09-21

〔記者邱奕統／桃園報導〕市長鄭文燦力推的台鐵桃園段鐵路地下化工程，最快在今年底完成複審後將送到國發會核定，可能在一○八年動工。市府表示，桃園區到平鎮區的五座陸橋、八座地下道屆時可能拆除或填平，並消除沿線十九處平交道。由於這些陸橋、地下道的車流量都很大，會做好交通配套及疏導計劃，避免陷入交通黑暗期。

桃園車站 將打造成桃園新站特區

鄭文燦昨天表示，鐵路地下化後將拆除陸橋，打通前、後站區，對桃園帶來重大改變。以桃園區為例，三民陸橋（廣明路橋）、民族陸橋、民生地下道、桃鶯陸橋都會拆除或填平，屆時桃園車站附近將打造成猶如新北市新板特區的「桃園新站特區」。

他說，台鐵地下化完成後，桃園區到平鎮區也會增加一條約二十七公里長的縱貫公路，讓南北交通更便利。

市府交通局指出，鐵路地下化從桃園至平鎮，全長約十七公里，沿線經過桃園區桃鶯陸橋、民族陸橋、三民陸橋（廣明路橋）、中壢區中原陸橋、平鎮區中豐陸橋共五座，以及桃園區林森路地下道、民生地下道，中壢區中和路地下道、元化路地下道、龍岡路地下道、普忠路地下道，平鎮區振興西路地下道、環南路地下道。

這些陸橋或地下道目前都是連結前站、後站的重要通道，在上下班的交通尖峰時段，每小時車流量最少都有一千五百輛次，最多甚至可達二千輛次至三千輛次，一旦配合地下化工程拆除或填平，對桃園交通勢必帶來衝擊。

交通局指出，鐵路地下化可行性評估仍在中央複審階段，最快在一○八年才會動工，沿線的五座陸橋、八個地下道，除了元化路地下道屬於機場捷運工程，勢必拆除，其餘存廢尚未定論，但應該都會拆除或填平，屆時會配合地下化工程進度做好相關配套，例如陸橋可以等地下化工程完工後再拆除，以降低交通的衝擊。