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〈中部〉2警尾隨10多公里 賊渾然不知

2016-09-21

〔記者張聰秋／彰化報導〕陳姓男子涉嫌騎贓車上街閒晃，剛好被彰化警方盯上，兩名警員為了不打草驚蛇，尾隨跟監在後追了10多公里，從彰化市追到鹿港鎮，陳嫌仍未察覺，一路騎到鹿港鎮產業道路，隨即被支援的鹿港警方半路攔下；陳嫌一臉吃驚，直呼走霉運，但也只能乖乖就範。

彰化警分局民族路派出所執行毒品蒐證勤務，清查轄內毒品治安顧慮人口，前天在彰化市南郭路口發現陳男（44歲）涉嫌騎乘失竊機車，兩警輪流交叉尾隨在後，行經彰化市中山路、中央路等多處路口，從彰化市追到鹿港鎮，卻苦無攔查機會。

員警一路尾隨到鹿港鎮產業道路，鹿港分局洪崛派出所派警協助圍捕，半路攔下陳嫌，在陳男身上起獲玻璃球毒品吸食器一組。

陳男向警方聲稱，偷竊沒失手竟栽在跟監。警方查出，前科一堆的陳男，兩個多月前剛出獄，過去因染上毒癮而長期失業，涉嫌偷竊變賣現金再買毒品，被捕入監服刑，出獄後仍不知悔改，故技重施又被逮。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 陳男騎贓車，一路騎到鹿港鎮郊區。（記者張聰秋翻攝）

    陳男騎贓車，一路騎到鹿港鎮郊區。（記者張聰秋翻攝）

  • 陳男遭警方半路攔下。（記者張聰秋翻攝）

    陳男遭警方半路攔下。（記者張聰秋翻攝）

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